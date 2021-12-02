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健保署表示，目前治療異位性皮膚炎以外用類固醇為主，但考量嬰幼兒及敏感性肌膚患者使用外用類固醇較易產生副作用，同意將含pimecrolimus成分藥品擴增於「2歲以上孩童、青少年及成人『敏感性皮膚部位（頭頸部、眼瞼、耳後區、生殖器、皮膚彎曲處、腋下、鼠蹊部）』之異位性皮膚炎第二線使用」。
這些人不須胃鏡檢查 有條件使用氫離子幫浦阻斷劑
考量曾發生重大心血管事件或屬易出血體質之病人，若需使用雙重抗血小板藥物和抗凝血劑者，常有發生胃腸道出血之事件，且部分氫離子幫浦阻斷劑之健保支付價已降價，進而放寬曾有消化性潰瘍病史，卻因合併腦中風，冠狀動脈疾病或周邊血管疾病，或易出血體質而需使用雙重抗血小板藥物及抗凝血藥物者，不須再經胃鏡檢查，得使用每日藥費6.5元以下之氫離子幫浦阻斷劑一年。
消化性潰瘍使用非類固醇抗發炎劑 不須消化專科醫師確認
另外，曾經內視鏡檢查證實為消化性潰瘍之病人，若因其他疾病而需使用非類固醇抗發炎劑時，將尊重臨床醫師判斷病人是否須使用消化性潰瘍用藥，不須再經消化系專科醫師確認，以增加病人就醫方便性，亦可減少病人就診次數。
高單位免疫球蛋白 擴增給付於2歲以上CIDP病人
健保署表示，慢性脫髓鞘多發性神經炎（CIDP），屬慢性漸進性的周邊神經病變，若沒有及時治療，常會造成不等程度的周邊神經系統永久性傷害。有研究顯示，2歲至16歲之CIDP病人接受高單位免疫球蛋白有明確的療效，因此擴增高單位免疫球蛋白給付於2歲以上CIDP之兒童病人，且對類固醇使用無效或無法耐受類固醇，臨床上仍產生急性惡化時使用。
資料來源：健康醫療網 嘉惠消化性潰瘍、兒少病患 健保放寬4項藥品使用
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