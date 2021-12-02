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臺北醫學大學校長林建煌表示，雙和生醫園區結合醫學大學、醫學中心及生醫產業三位一體Bio-Cluster的概念，這個模式在國外已非常多，例如波士頓生醫廊帶、矽谷及加州 State route 101、荷蘭萊登生技園區等，未來雙和生園區將鏈結北醫大基礎研究與臨床資源，聚焦特色領域，提供創新研發、臨床驗證、市場拓展、國際行銷等資源等一站式服務，幫助企業開拓市場，與國際接軌。
雙和生醫園區緊鄰雙和醫院，建置地下三層、地上十七層兩棟「教學研究」與「生醫科技」兩棟大樓，總樓地板面積超過2萬坪。其中，「生醫科技」大樓，將提供「產業研發中心」及「創新育成中心」兩種空間供廠商進駐，前者由產業依照企業需求自行規劃設計；後者設置標準辦公室或實驗室空間，由產業承租直接使用。今天上午也在現場舉辦說明會，歡迎有意參加的新創團隊可與北醫事業處進一步洽詢。
雙和生醫園區除了有北醫大體系豐沛的醫護專業與臨床場域作為後盾，協助產業研發、轉型；同時提供「北醫生醫加速器」輔導，不僅鏈結創投資金，積極促成廠商之間的交流合作，還將進一步協助解決臨床應用痛點，可於北醫大醫療場域內進行規格與臨床的驗證，發揮產、學、研、醫跨界合作綜效，精準開發符合市場需求，加速醫療產業產品上市時程，引領生醫科技發展。
未來，雙和生醫園區將成為臺灣生技醫療產業的重要地標，除能有效帶動大台北地區的區域產業發展之外，透過國道3號的連結，北接南港、汐止、國家生技園區，南往龍潭、竹北科學園區，將形成臺灣的生技廊帶，結合新北市規畫中的中和灰磘生醫園區，形成生技醫療創業生態系，進而打造成為台灣的生醫矽谷，提昇台灣在國際生技產業的競爭力。
一校六院 各自發展超強醫療特色
此外，北醫大醫療體系今年的展出項目結合校院特色，透過大數據、AI、5G技術，讓精準醫療不止是治療、診斷，而是全人全面的從預防、診斷、治療到照護都可運用。例如：北醫附醫「椎穩強脊椎穩定系統」、萬芳醫院「洗腎簍管狹窄偵測器」及雙和醫院「仿生肺組織晶片」、新國民醫院「脊椎內視鏡手術訓練中心」、臺北癌症中心「癌症精準醫學」及臺北神經醫學中心「ROSA -羅莎機器人手術系統」等各院展出亮點。
其中，全台首創「洗腎動靜脈廔管狹窄偵測器」，由萬芳醫院心臟內科陳威達醫師與Above-care團隊攜手推出，運用AI人工智慧結合聲音頻率，只要短短20秒，就能判斷廔管是否狹窄，可即時守護洗腎病患的血管生命線！該研發獲得國家新創獎，期盼上市之後造福洗腎病友。
委由北醫大體系經營的新國民醫院，則主打「小傷口、大健康」，首度展出脊椎內視鏡手術中心成果，藉由脊椎內視鏡手術實況影片，一窺醫療團隊如何藉由細微傷口降低術中風險，減少住院天數及縮短術後恢復時間，讓病人重拾健康，大幅提升生活品質。
資料來源：健康醫療網 【2021醫療科技展】全台首創 大學x醫院x產業三位一體的生醫園區
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