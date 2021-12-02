▲ 中華汽車投入「噗噗共乘」計畫 助交通部補足偏鄉接駁最後一哩路

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用在地人服務在地人 串連在地 NPO 組織提供交通運輸共享服務
偏鄉地區長期存在交通不便的問題，因道路條件不佳、人口稀少，傳統客運難以深入提供服務，為銜接偏鄉交通運輸的最後一哩路，體現行的正義，交通部自 2018 年起委由鼎漢國際工程顧問公司於偏鄉地區推行「噗噗共乘」服務，以中央輔導、民間合作的方式，將類計程車的預約共乘服務帶到偏鄉，由在地司機開著自用車服務在地人，以「服務」創造在地連結。為了讓偏鄉運輸永續經營，提供當地居民安心、安全的搭乘服務，「噗噗共乘」2021 年攜手中華汽車，共同建置花東運輸網絡，由企業提供車輛運行，並串連花蓮羅山社區發展協會、台東巴喜告原住民關懷協會等在地 NPO 組織，依據當地居民就學、就醫、集會活動、轉乘接送等運輸需求，建立在地多元車輛共享模式。
由郵政協會捐贈；中華汽車提供後續保固之「花蓮富里鄉幸福巴士」自 9 月示範運行以來，服務人次達 1,679 人次，累積接駁里程共 7,570 公里。11 月底加入正式營運後，將持續提供民眾3個月免費搭乘服務，車輛上路後，不僅解決學田國小、富里國中學區內等 4 所學校學童接駁問題，也滿足了長者跨區移動至醫院就診的交通需求。
「噗噗共乘」榮獲 2021 數位政府服務創新獎 實踐偏鄉交通正義
中華汽車長期關懷偏鄉交通運輸發展，投入「候鳥偏鄉車輛維修巡迴服務」及「幸福守護計畫」等資源於全台偏鄉部落，截至目前為止，陸續於東台灣舉辦 10 場免費車輛維修服務，及捐贈4台幸福守護專車於台東各地，協助偏鄉部落兒童課後接駁今年再加入「噗噗共乘」計畫，期望企業的資源能即時回饋偏鄉交通運輸需求。而根據國際資訊科技研究及顧問機構 Gartner 公司 11 月 25 日公布「2021 數位政府服務創新獎」得獎名單中，交通部推動之公共運輸服務「噗噗共乘」也榮獲亞太區首獎殊榮，成功實現偏鄉交通正義，翻轉偏鄉交通不便的現況。
得獎影片連結: https://youtu.be/s4fgOaLWdKg