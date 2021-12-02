另一伴是恐怖情人嗎？該怎麼辦？心理師教觀察２重點！

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林仁廷心理師表示，恐怖情人的人格特質及特徵，常見包括了自信不足、情緒反覆、起伏較大、性格不定、容易焦躁不安、控制欲強等，且往往沒辦法以良好、妥善的方式解決問題及壓力，需靠傷害、控制、討好他人，以平撫內心不安等情緒。
在實際行為方面，恐怖情人容易出現鎖定行蹤、控制行程、要求或偷看通訊軟體等行為控制；又或是以酸言酸語、否定對方價值、破壞對方信心等方式貶低對方；甚至是用各種手威脅手段，讓對方滿足自己的需要，包括避免對方離開，而威脅方式未必會是暴力攻擊，也可能會以自殘等方式呈現，如暴力事件較常出現男性加害於女性，而自殘則常見女性加害於男性。而上述不論何種方式，男、女皆可能發生。
沒動手就不是恐怖情人？心理師：符合１要素就是！
值得注意的是，一般民眾所稱的「恐怖情人」，大多建立於肢體暴力上，事實上不單僅限於此。林仁廷心理師表示，也包括了語言暴力及精神暴力，正如前述所提到的威脅。而會在此段又特別提出，正是因為這未必會被發現。
林仁廷心理師表示，語言暴力和精神暴力雖然不會造成皮肉之傷，但日久將可能使得加害者變本加厲，受害者的精神在不斷受到打壓的情況下，心理健康也容易逐漸受到影響，出現自信不足、自主能力下降、憂鬱、焦慮等情緒障礙，甚至更進一步發展成精神疾病。
且在此狀態下亦有可能出現類似所謂「黑暗PUA」的惡性循環，在不斷受傷下出現自卑感但不自覺，認為自己真的很糟糕，會發生這些事情是自己也有問題，更認為要是換個對象或分開，自己可能就要孤單一輩子了。
因此觀察對方是否為恐怖情人，不單僅是是否受到肢體暴力的迫害，也包括精神上的打擊，若有發現自身內心已逐漸耗損、變得不愛笑了、壓力龐大、沒有自信、焦慮不安等，都應提高警覺，觀察是否已陷入恐怖情人的泥沼當中。
遇到恐怖情人怎麼辦？該給機會嗎？
暴力尚未發生：林仁廷心理師表示，在暴力事件尚未發生，可理性的與對方溝通，並表達自己的感受，若兩人要長久發展，解決兩者間的矛盾、恐懼等負面情緒是必要的。若對方願意溝通自然是好事，但若沒有溝通意願或是暴力事件已經發生，便建議審慎思考分開的必要性，以及安全上的考量。
無法溝通或暴力已經發生：此時建議以理性的思考，考量安全分開的方式，在下定決心後尋求朋友陪伴，以策安全。溝通分開的過程當中，也建議友善的給予對方原因，也可以給予相關建議，避免一句「我們分手吧」、爭吵、謾罵、情緒上的字眼，以免觸動不必要的負面情緒，或是對方被莫名分手而感到憤怒、持續糾纏。而分開難免會難過，但下定決心就應避免藕斷絲連，否則這不僅會傷害自己，也會傷害對方，更讓整件事沒完沒了。而若評估有安全疑慮時，可尋求警方、法律等專業協助，此目的為的是表明自己是「來真的」。
該給這感情一次機會嗎？當然，恐怖情人當中，也會有心地善良、只是不知如何正確表達情緒、且能夠懸崖勒馬的族群，自然也可以給予對方、給予這段關係機會，但強烈建議「事不至三」。林仁廷心理師表示，第一次機會就應讓對方了解需要好好把握，並可友善的要求、陪伴對方尋求專業的心理諮詢及協助，此法也可視為悔改的誠意，表示不光是嘴上空談，而是有實際主動的改善作為。若發生第二次，但還是心軟，這也能夠理解，但已經是延長賽。第三次就不該再期待，因為這往往已經是本質上的不同，而非行差踏錯，不能期待能改變一個人的核心價值，甚至賠上自己安全或一生。
遇到恐怖情人不是自己的錯，「開口」是重要的第一步！
最重要的是，遇到恐怖情人，千萬不要認為自己的錯，人會檢討是好事，但受害者受害是另一回事，任何人不論有任何理由，都沒有權力將肢體、語言、精神暴力加諸於他人身上，更何況是賦予信任的另一伴。受害事件發生時，不必感到抱歉、慚愧，也沒有人有任何資格批評、檢討被害者。建議鼓起勇氣，「開口」尋求協助會是最重要的第一步，不必害怕或感到孤單，讓親友、專家幫助，以利回歸自己想要的生活。
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