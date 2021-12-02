COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

BMW M3 Competition M xDrive / M4 Competition M xDrive 575 萬起登台開賣

▲ BMW M3 Competition M xDrive / M4 Competition M xDrive 575 萬起登台開賣
▲ BMW M3 Competition M xDrive / M4 Competition M xDrive 575 萬起登台開賣

2GameSome - 有車賞

2021-12-02 20:55:00

全新 BMW M3 Competition 與 M4 Competition 在台上市後，立刻榮登同級距車款銷量冠軍。現在，全新 BMW M3 Competition M xDrive 與 M4 Competition M xDrive 帶著更強大的性能登場，建議售價分別為 575 萬與 578 萬元。全新 M xDrive 跑車化可調式四輪傳動系統首次運用於 BMW M 中型性能車款級距，經由 BMW M GmbH 特殊調校設計的動力傳輸控制系統，根據駕駛需求準確分配動力至四輪，靜止狀態達加速到 100 km/h 只需 3.5 秒，比後驅車型快上 0.4 秒成績。

我是廣告 請繼續往下閱讀

專為 BMW M 車款量身打造的 M xDrive 跑車化可調式四輪傳動系統

M xDrive 跑車化可調式四輪傳動系統首次運用於 BMW M3 Competition 與 M4 Competition，由 BMW xDrive 智慧型可變四輪傳動系統與M運動化差速器構成，透過如中樞神經般的中央控制元件，可以主動偵測行駛路況及輪胎抓地力，快速靈活地將引擎動力分配至前軸或後軸，讓車輛無論行駛在濕滑的泥濘道路或是處於激烈的操控狀態中，皆能保持舒適而穩定的動態表現。M xDrive 跑車化可調式四輪傳動系統與M運動化差速器透過 M 專屬的牽引力控制系統與 DSC 動態穩定控制系統的結合，能精準地判斷當前駕駛情況的交互作用。

分動箱（Transfer Case）利用電控式多片離合器，依據路況需求，彈性且順暢地將動力分配至前、後軸；優化後的多片離合器供油系統讓車輛即使在賽道硬派的操控中，仍能有效率地傳輸動力分配。M運動化差速器藉由主動鎖定後輪差速器左右分配 0-100% 扭力，在起步急加速、動態過彎操駕、後輪打滑甚至轉向過度，M 運動化差速器都會介入。全新 BMW M3 Competition 與  M4 Competition M xDrive 動力輸出以後驅為主，當系統判斷後輪即將打滑失去作用，動力將迅速地傳送至前輪增加循跡性。

個人化 M xDrive 模式設定  隨心駕馭重新定義

M xDrive 跑車化可調式四輪傳動系統可依據駕駛情況與個人喜好調整驅動模式，從 M Set Up 車輛動態設定中自由選擇三種不同的動力傳輸：預設的 4WD 四驅模式，在 BMW 經典的偏向後驅設定下提供最大的牽引力與精確的操控，兼顧安全與車身穩定性的動態表現；切換成 4WD Sport 運動化四驅模式時，將可以感受到更多的動力將分配至後輪，操控更加靈敏，過彎時車尾能夠輕微的滑移；經驗豐富的駕駛還可關閉 DSC 動態穩定控制系統並啟用 2WD 後驅模式，車輛將僅提供後輪驅動力，沒有電子輔助系統介入，此時搭配十段式M 牽引力控制系統，讓駕駛得以循序漸進地掌握 M3 Competition 與 M4 Competition M xDrive 強大的動力輸出；M 專業賽道駕駛及甩尾分析系統紀錄並分析每一次的滑行甩尾或賽道單圈秒數，增進操控技能的同時也恣意感受 BMW M 淋漓盡致的熱血氛圍。

駕駛可以將喜愛的 M xDrive 模式儲存於 M 專屬多功能真皮方向盤兩側的紅色 M 車輛動態設定快捷鍵（M1/M2），依照使用需求記憶兩組個人化駕駛動態設定，如 DSC 動態穩定控制系統、M xDrive 模式、引擎反應、避震器阻尼、轉向系統及煞車等功能，隨心靈活定義最佳的個人操控狀態。

全新 BMW M3 Competition / M4 Competition M xDrive 建議售價

車型

建議售價

升級配備

BMW M3 Competition M xDrive

575萬


BMW M4 Competition M xDrive

578萬

Racing Package

25萬

*M專業賽道駕駛及甩尾分析系統

*M專屬碳纖維賽車桶型座椅

*碳纖維飾板

(配備總價值$368,000)

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
48.89%51.11%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀