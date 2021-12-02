▲ BMW M3 Competition M xDrive / M4 Competition M xDrive 575 萬起登台開賣

專為 BMW M 車款量身打造的 M xDrive 跑車化可調式四輪傳動系統
M xDrive 跑車化可調式四輪傳動系統首次運用於 BMW M3 Competition 與 M4 Competition，由 BMW xDrive 智慧型可變四輪傳動系統與M運動化差速器構成，透過如中樞神經般的中央控制元件，可以主動偵測行駛路況及輪胎抓地力，快速靈活地將引擎動力分配至前軸或後軸，讓車輛無論行駛在濕滑的泥濘道路或是處於激烈的操控狀態中，皆能保持舒適而穩定的動態表現。M xDrive 跑車化可調式四輪傳動系統與M運動化差速器透過 M 專屬的牽引力控制系統與 DSC 動態穩定控制系統的結合，能精準地判斷當前駕駛情況的交互作用。
M xDrive 跑車化可調式四輪傳動系統可依據駕駛情況與個人喜好調整驅動模式，從 M Set Up 車輛動態設定中自由選擇三種不同的動力傳輸：預設的 4WD 四驅模式，在 BMW 經典的偏向後驅設定下提供最大的牽引力與精確的操控，兼顧安全與車身穩定性的動態表現；切換成 4WD Sport 運動化四驅模式時，將可以感受到更多的動力將分配至後輪，操控更加靈敏，過彎時車尾能夠輕微的滑移；經驗豐富的駕駛還可關閉 DSC 動態穩定控制系統並啟用 2WD 後驅模式，車輛將僅提供後輪驅動力，沒有電子輔助系統介入，此時搭配十段式M 牽引力控制系統，讓駕駛得以循序漸進地掌握 M3 Competition 與 M4 Competition M xDrive 強大的動力輸出；M 專業賽道駕駛及甩尾分析系統紀錄並分析每一次的滑行甩尾或賽道單圈秒數，增進操控技能的同時也恣意感受 BMW M 淋漓盡致的熱血氛圍。
駕駛可以將喜愛的 M xDrive 模式儲存於 M 專屬多功能真皮方向盤兩側的紅色 M 車輛動態設定快捷鍵（M1/M2），依照使用需求記憶兩組個人化駕駛動態設定，如 DSC 動態穩定控制系統、M xDrive 模式、引擎反應、避震器阻尼、轉向系統及煞車等功能，隨心靈活定義最佳的個人操控狀態。
|車型
|建議售價
|升級配備
|BMW M3 Competition M xDrive
|575萬
|BMW M4 Competition M xDrive
|578萬
|Racing Package
|25萬
|*M專業賽道駕駛及甩尾分析系統
*M專屬碳纖維賽車桶型座椅
*碳纖維飾板
(配備總價值$368,000)