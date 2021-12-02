▲ BMW M3 Competition M xDrive / M4 Competition M xDrive 575 萬起登台開賣

我是廣告 請繼續往下閱讀

×

×

專為 BMW M 車款量身打造的 M xDrive 跑車化可調式四輪傳動系統





M xDrive 跑車化可調式四輪傳動系統首次運用於 BMW M3 Competition 與 M4 Competition，由 BMW xDrive 智慧型可變四輪傳動系統與M運動化差速器構成，透過如中樞神經般的中央控制元件，可以主動偵測行駛路況及輪胎抓地力，快速靈活地將引擎動力分配至前軸或後軸，讓車輛無論行駛在濕滑的泥濘道路或是處於激烈的操控狀態中，皆能保持舒適而穩定的動態表現。M xDrive 跑車化可調式四輪傳動系統與M運動化差速器透過 M 專屬的牽引力控制系統與 DSC 動態穩定控制系統的結合，能精準地判斷當前駕駛情況的交互作用。





×

×

×

駕駛可以將喜愛的 M xDrive 模式儲存於 M 專屬多功能真皮方向盤兩側的紅色 M 車輛動態設定快捷鍵（M1/M2），依照使用需求記憶兩組個人化駕駛動態設定，如 DSC 動態穩定控制系統、M xDrive 模式、引擎反應、避震器阻尼、轉向系統及煞車等功能，隨心靈活定義最佳的個人操控狀態。





×