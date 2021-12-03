勇兔超齡演繼母！自曝荒唐糗事　曾泡網咖被警察揪回家

台視、三立八點檔《一個屋簷下》劇情進入高潮，林筳諭（勇兔）飾演的繼母「有月」，因為女兒「巧婷」（于晴 飾）太叛逆，氣到理智線斷掉，直接賞對方一巴掌！她第一集被陳文山呼過一巴掌，現在換自己出手，笑說：「那時候跟巧婷不太熟，所以我不太敢打她，但她特寫那顆鏡頭，我打特別大力，聽人家說要打嘴邊肉的地方，打是其次、重點是要有推出去的力道。」

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▲林筳諭說掌摑戲要有技巧，講求推出去的力道。（圖／台視提供）

巧婷是楊子儀與前妻所生的女兒，處在高中叛逆期的她，無法接受林筳諭以新媽媽的姿態加入，讓楊子儀夫妻倆很頭痛，巧婷為了抵抗同學霸凌和同學大打出手，並直指林筳諭是為了嫁給楊子儀在故意表現、兩人大吵一架。林筳諭也不是省油的燈，一出手就是重重一巴掌教訓小孩。不過萬一未來的小孩，也像劇中如此乖張，林筳諭卻說：「女兒一定打不下去啦！我覺得就是用愛吧，用愛教育小孩很重要，一定要讓小孩感受到愛。」

▲林筳諭（中）飾演繼母角色，算是超齡演出。（圖／台視提供）

林筳諭透露，小時候也曾有一段叛逆期的荒唐糗事，大約是在國小升國中時，和朋友出去玩得太開心，沒注意到時間已經太晚，擔心晚歸會被罵，索性不回家，把家人急得像熱鍋上的螞蟻，姊姊因為一直連絡不上她，不得已只好報警，最後在網咖被穿便衣的警察找到。林筳諭不好意思笑說：「那時候真笨，居然會因為不敢回家被警察抓。」