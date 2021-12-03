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跳脫主流，Lexus ROV Concept以氫燃料引擎擘畫未來

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-12-03 04:25:20

Lexus在近15年的發展歷程中，陸續擴充不少車系，建構更完整地產品線，而且也不至於像德系對手那般無限擴充，Lexus在產品布局上，更顯得是恰如其分，不僅可避免產品過多，生產成本過高等問題，還可兼顧市場需求；然而Lexus忽然發表了一款新ROV〈Recreational Off-highway Vehicle〉Concept休閒越野概念車，完全是跳脫主流市場產品概念，但重點其實是在它的動力系統！

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Lexus ROV Concept基本構型就是一般所認知的UTV(Utility Vehicle)全地形越野車，其車身尺寸為3120x1725x1800mm，採雙座設計，有著Lexus一貫有稜有角的外型，全車都採LED燈具，前衛感十足，並採輪胎外露設計，而身為指標豪華品牌，ROV Concept的車內配有兩張以合成皮革包覆的跑車座椅，並以碳纖維飾板點綴，設計感於豪華感兼具。

不過前文有提到ROV Concept所要傳達的概念，不是Lexus真的要出一輛全新的全地形越野車，而是它搭載了與先前Toyota推出的Corolla氫動力賽車相似的氫燃料引擎，Lexus期望在車壇追求碳中和或零排放的同時，也可衍生到其他領域，例如休閒玩樂用的全地形越野車。

ROV Concept所搭載的1.0升新型態氫燃料引擎，運作原理與現有的內燃機相同，而不是過去以燃料電池提供馬達電力來驅動車輛，ROV Concept配有一具高壓壓縮氫氣瓶，並透過氫氣噴射系統以氫氣作為內燃機燃料，以達到接近零排放的目標。

一般認為Toyota所開發的氫燃料引擎，會是在電動車以外，一個未來動力系統上的新選擇，量產可行性不低，接下來就看Toyota集團何時會真的讓這套動力系統上路了。

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