跳脫主流，Lexus ROV Concept以氫燃料引擎擘畫未來

我是廣告 請繼續往下閱讀
Lexus ROV Concept基本構型就是一般所認知的UTV(Utility Vehicle)全地形越野車，其車身尺寸為3120x1725x1800mm，採雙座設計，有著Lexus一貫有稜有角的外型，全車都採LED燈具，前衛感十足，並採輪胎外露設計，而身為指標豪華品牌，ROV Concept的車內配有兩張以合成皮革包覆的跑車座椅，並以碳纖維飾板點綴，設計感於豪華感兼具。
不過前文有提到ROV Concept所要傳達的概念，不是Lexus真的要出一輛全新的全地形越野車，而是它搭載了與先前Toyota推出的Corolla氫動力賽車相似的氫燃料引擎，Lexus期望在車壇追求碳中和或零排放的同時，也可衍生到其他領域，例如休閒玩樂用的全地形越野車。
ROV Concept所搭載的1.0升新型態氫燃料引擎，運作原理與現有的內燃機相同，而不是過去以燃料電池提供馬達電力來驅動車輛，ROV Concept配有一具高壓壓縮氫氣瓶，並透過氫氣噴射系統以氫氣作為內燃機燃料，以達到接近零排放的目標。
一般認為Toyota所開發的氫燃料引擎，會是在電動車以外，一個未來動力系統上的新選擇，量產可行性不低，接下來就看Toyota集團何時會真的讓這套動力系統上路了。