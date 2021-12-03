詹雅雯獲頒「生命諾貝爾獎」　突又接獲噩耗心碎

54歲的台語歌后詹雅雯，今年罹患帕金森氏症、左腦中度萎縮，身體遭受巨大病痛，依舊努力不懈對抗病魔，年底還要開個人演唱會，將美好歌聲帶給粉絲，對人生永不放棄的形象，讓外界深受感動，得到周大觀文教基金會肯定，決定頒給她「全球熱愛生命獎章」，讓她受寵若驚，聽到消息不敢相信，還一度想推辭受獎，「真的受不起，我何德何能啦！」





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▲詹雅雯罹患帕金森氏症，依舊熱愛生命，不放棄求生意志。（圖／記者林調遜攝 ,2021.11.09）

「全球熱愛生命獎章」也被媒體稱為「生命諾貝爾獎」，是一項極大殊榮，據《鏡周刊》報導，基金會決定頒獎給詹雅雯，她卻一再推辭，直到幫忙聯繫的好友勸她，「要覺得光榮，否則就不近人情了」，加上基金會安排幾位唐氏症兒歌迷與她相見歡，詹雅雯瞬間心軟了，不忍心拒絕領獎。





詹雅雯12月25日將第五度攻蛋，忍著身體不適開唱，她曾向《NOWnews今日新聞》透露，現在連坐著、走路都會跌倒，滿腿都是瘀青，被醫師評估無法再辦演唱會，但想著歌迷的支持，她決定突破黑暗心境，用自己的案例鼓勵病友，要勇敢踏接觸人群，現場屆時也會有醫護協助，讓她無後顧之憂。





▲詹雅雯８月現身金曲獎紅毯，當時氣色不錯。（圖／NOWnews影像中心）

她更透露，關係親近的堂哥罹患糖尿病，家裡經濟狀況不好，原本她打算幫忙負擔每個月5、6萬元費用，安排他住安養院，結果堂哥上週因糖尿病併發症突然辭世，讓她再度感受到生命無常，目前忙著演唱會練團，還得抽空回彰化幫忙後事，努力調適心情。



