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聲音沙啞難發聲　玻尿酸注射助找回聲音

聲音沙啞難發聲　玻尿酸注射助找回聲音
聲音沙啞難發聲　玻尿酸注射助找回聲音

健康醫療網

2021-12-03 16:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】聲帶萎縮多發生於高齡長輩或教師、業務員、直播主等職業民眾，若為嚴重嗓音障礙患者，則可能是因甲狀腺癌、食道癌、肺癌等因素所導致，不僅聲帶麻痺、聲門閉合不全情況更明顯，也可能造成吞嚥障礙，長期下來恐無法發聲。亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫師鄒永恩指出，目前治療上，排除腫瘤病變後聲帶麻痺或相關閉鎖不全患者，可在早期採以聲帶內注射自體脂肪或聲帶內注射玻尿酸等方式，減少需經手術治療的需要。

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66歲退休師留聲音沙啞職業病　玻尿酸注射改善症狀

一名66歲王先生，從教職退休後，困擾已久的聲音沙啞問題遲遲未好轉，甚至有時得更用力發音，另位則為電話客服員，上班都得猛灌枇杷膏，但潤喉效果有限。鄒永恩醫師表示，兩人就醫檢查後，皆選擇採注射玻尿酸方式治療，直接在門診局部麻醉，以內視鏡注射，術後皆順利改善聲音沙啞問題，終於找回自己聲音。

聲帶萎縮講話恐「漏風」　嚴重演變進食嗆咳

鄒永恩醫師說明，人無論在呼吸或發聲都是藉由喉部的2條聲帶控制，而聲帶間的通道又稱為聲門，當發聲時，兩側聲帶會向聲門中線靠攏，同時關閉聲門，再由肺部吐出的空氣吹動聲帶，震動後發出高低聲音，但若單側聲帶老化及萎縮，就會促使聲門無法完全緊閉，這時講話就會出現「漏風」或沙啞等問題，嚴重時甚至有吞嚥困難、進食嗆咳等風險。

減少聲音沙啞　適度讓聲帶休息保持好習慣

因此，平時除了適度讓聲帶休息，也應養成良好生活習慣，戒除吸菸、酗酒、經常熬夜等作息，飲食上也應掌握清淡且少吃刺激性食物，並每天補充足夠水分，幫助黏膜表面濕潤，減少失聲沙啞情況。鄒永恩醫師呼籲，若發現聲音或吞嚥上出現異狀，就應盡快就醫檢查，避免使症狀加劇，影響日常。



資料來源：健康醫療網 聲音沙啞難發聲　玻尿酸注射助找回聲音

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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