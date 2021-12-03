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一名66歲王先生，從教職退休後，困擾已久的聲音沙啞問題遲遲未好轉，甚至有時得更用力發音，另位則為電話客服員，上班都得猛灌枇杷膏，但潤喉效果有限。鄒永恩醫師表示，兩人就醫檢查後，皆選擇採注射玻尿酸方式治療，直接在門診局部麻醉，以內視鏡注射，術後皆順利改善聲音沙啞問題，終於找回自己聲音。
聲帶萎縮講話恐「漏風」 嚴重演變進食嗆咳
鄒永恩醫師說明，人無論在呼吸或發聲都是藉由喉部的2條聲帶控制，而聲帶間的通道又稱為聲門，當發聲時，兩側聲帶會向聲門中線靠攏，同時關閉聲門，再由肺部吐出的空氣吹動聲帶，震動後發出高低聲音，但若單側聲帶老化及萎縮，就會促使聲門無法完全緊閉，這時講話就會出現「漏風」或沙啞等問題，嚴重時甚至有吞嚥困難、進食嗆咳等風險。
減少聲音沙啞 適度讓聲帶休息保持好習慣
因此，平時除了適度讓聲帶休息，也應養成良好生活習慣，戒除吸菸、酗酒、經常熬夜等作息，飲食上也應掌握清淡且少吃刺激性食物，並每天補充足夠水分，幫助黏膜表面濕潤，減少失聲沙啞情況。鄒永恩醫師呼籲，若發現聲音或吞嚥上出現異狀，就應盡快就醫檢查，避免使症狀加劇，影響日常。
資料來源：健康醫療網 聲音沙啞難發聲 玻尿酸注射助找回聲音
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