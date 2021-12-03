「林秉樞們」有跡可循　婦團曝徵兆：這些都是潛在風險

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近年來家暴事件頻傳，根據衛福部統計，去（2020）年家暴事件通報高達17萬8710件，創下歷年來新高，其中最大宗的即為「婚姻、離婚或同居關係暴力」，高達6萬7957件。另依照衛福部調查，在過去一年內，約每5位女性中，就有1人曾經遭受親密關係暴力，其中又以精神暴力與肢體暴力為主。
「家暴事件一直在社會中隨時發生。」林秀鳳指出，不僅是近期新聞媒體密集報導，其實在社會各角落，家暴事件不斷上演，有些較年幼的受害者可能沒有能力通報，也有部分受害者可能受到威脅不敢通報。
不過林秀鳳提醒，「家暴不是家務事」，每個人都應該對暴力虐待零容忍，勇敢求助或是協助他人，受害者若不通報，就會持續活在陰影下，重複發生家暴會更痛苦，而若能勇敢面對，事情終會過去；一般民眾也應提高敏感度，留意街坊鄰居或親友，倘若有疑似家暴事件可關心或通報，減少憾事發生。
近幾年家暴事件通報攀升，在傷害發生前，是否有跡可循？林秀鳳分析，當家庭成員或是伴侶常有心情不好、生活沒有重心、工作不順與人際關係差、疑心病重都是潛在的風險。
林秀鳳進一步說明，若有虐待小動物、摔東西、控制欲望高、限制交友行為與通話，或是常用粗俗語言辱罵，甚至是出現恐嚇、威脅、作勢要毆打等行為，即便沒有肢體衝突，都已經是種心理虐待，是很大的精神傷害，都應盡快尋求外界協助。
林秀鳳也分享，當發現他人突然性格大變，表現偏激、消極、厭世、沮喪等，或是與社會疏離、過度表現與掩飾，以及攻擊他人、濫用藥物等狀況，可以多關心或是協助通報，防止暴力持續擴大，避免更多遺憾。
勵馨基金會公民對話處長洪雅莉接受《NOWnews今日新聞》訪問時則提到，可以觀察另一半遇到非預期狀況的反應是否情緒強烈、如何發洩怒氣都是跡象可以留意。她也提醒，兩人交往除了注意優點，也要全面性了解對方個性、面對挫折的回應方式等面向。
現代婦女基金會家庭暴力防治組社工總督導何雨威也說明，危險情人上性格較以自我為中心，容易忽略他人感受，較無同理心，常會覺得錯誤來自他人，在互動上可能易怒，易對事件發出不成比例的情緒，這些都是徵兆可以觀察。
想要減少家暴事件，林秀鳳認為，必須從教育建立正確的預防觀念，受害者不必擔心是自己做錯事情，她也坦言家暴事件發生，受害者還是要勇敢通報政府才會知道，通報後警政、社福相關單位都能給予協助，才能避免暴力事件一再發生。
根據《家庭暴力防治法》第三條，配偶、前配偶、現有或曾有同居關係、家長家屬或家屬間關係者、現為或曾為直系血親或直系姻親、現為或曾為四親等以內之旁系血親或旁系姻親、看見或直接聽聞家庭暴力之兒童或少年，以及現有或曾有親密關係之未同居伴侶，指的就是現有或曾有親密關係之未同居伴侶的男女朋友或是同性伴侶，就算並非家庭成員關係，也受到《家庭暴力防治法》保護。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110