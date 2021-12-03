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Omicron病毒株一個月快速蔓延　佔南非病例75%

Omicron病毒株一個月快速蔓延　佔南非病例75%
Omicron病毒株一個月快速蔓延　佔南非病例75%

健康醫療網

2021-12-03 18:01:00

【健康醫療網／記者賴欣平報導】指揮中心說明，今日無本土病例，但本週境外移入病例經基因定序後，再新增15例Delta，其中包含一例Delta Plus變異株「AY.4.2」，為自德國入境之本國籍病例。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，國內至目前為止累計驗出三例Delta Plus變異株，針對境外移入病例也持續施作基因定序，屏除病毒量過低無法定序的病例之外，有定序出的結果都會藉由指揮中心每日記者會公布，慶幸的是目前並無出現Omicron病例。

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駐南非代表處位於高風險區　上週定序Omicron病毒株佔比100%

近日台灣駐南非代表處有2名人員確診新冠肺炎，但並不確定是否為Omicron變種病毒株。

羅一鈞補充，駐南非代表處位於普利托里亞，正位於南非Omicron病毒株流行最嚴重的省份， 11月確診出Omicron之病例佔了整個南非的75%，另外，11月數據跟10月相比，Omicron病毒株幾乎取代了Delta，可以說在一個月內快速蔓延，速度相當快。

甚至在過去一周，於該省診出的所有新冠肺炎病例皆為Omicron病毒株，比例高達100%，因此該2名人員應有高機率為Omicron。

雖多來自南非地區　仍有零星病例叩關日本

南非上月（11月）檢出的Omicron病例共183例，但羅一鈞也強調，南非的病例並未經全面基因定序，因此實際上有多少Omicron病例可能仍有待商榷。

另外在國際疫情中，至12/1的統計數據顯示，共有27國出現Omicron病例，大部分為南非國家及奈及利亞，但距離台灣較近的日本也傳出兩例Omicron，目前也以匡列100餘名接觸者，而全球共累計370例Omicron確診案例。

Omicron病毒量可能較低　抗原快篩目前研判仍有效

南非當局報告指出，Omicron病毒株基因特徵有二：

（1） 未帶有G671S基因，因此病毒量可能較Delta為低。羅一均表示，就歐盟提出的59例Omicron病例報告中看來，並無任何重症或死亡案例，因此也能某種程度呼應專家提出的假設。

（2） N蛋白分析並無發現有影響抗原快篩的突變，所以目前研判抗原快篩檢測對Omicron仍有一定作用。

針對各界想了解的Omicron傳播力、疫苗突破力、致重症比例，這些都需要更多資料分析才能進一步跟大家說明。

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資料來源：健康醫療網 Omicron病毒株一個月快速蔓延　佔南非病例75%

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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