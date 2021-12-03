女生AA制忘付1千被曖昧男甩！友人點關鍵：沒那個不划算
藝人鮪魚（徐瑋吟）日前上節目《11點熱吵店》，大聊女追男失敗經歷，竟只因AA制「忘記付1000元」被男生甩，沈玉琳跟張立東就開玩笑，指男生心態不正，「應該是你們沒有後續行程，他覺得不划算，他那口氣嚥不下！」若有第三攤，才會覺得「抵銷」。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-03 22:01:45
林莎、徐凱希、愛雅、鮪魚、張立東、小鐘、張兆志等人，參加節目「美女追男生也會被打槍」單元，鮪魚透露單身一段時間，好不容易有約會對象，2人順利見第三次面，吃完2000多元的印度料理後，為了趕看電影，忘記付男生飯錢，結果回到家「這男生就消失了！」
鮪魚解釋，每次約會前，都會事先說「這次你出，下次我出」，但那天實在匆忙而疏忽，後來透過介紹人才得知，他很在意「她那一餐沒有付錢」，朋友更說：「那男生說，如果在約會期間，都沒有主動要付錢，那是不是以後正式進入戀愛關係時，她就都會完全不付錢？」鮪魚也喊冤，那天叫車、刷卡訂電影票，她也未跟對方討錢，對男生的行為感到不解。
小鐘聽聞給予見解，他說：「妳要感謝他消失，這種貨色妳還要啊？太計較了！我覺得妳做得很好，他永遠都不要再出現了！」張立東則開玩笑：「應該是你們沒有後續行程，他覺得不划算，他那口氣嚥不下。」眾女性吐槽才見面三次，進度毋須太快，沈玉琳就說：「正常男生的心態，吃完飯、看完電影，有第三攤的話、有發生親密關係的話，才會覺得『抵銷』了。」