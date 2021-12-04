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《天堂W》狂鎖12萬帳號　網酸「課金沒50萬別玩」

▲《天堂W》日前大動算清算，封鎖12萬個非法玩家帳號，遭網友爆料課金夠多可倖免，引發公平性質疑。（圖／取自《天堂W》粉專）
▲《天堂W》日前大動算清算，封鎖12萬個非法玩家帳號，遭網友爆料課金夠多可倖免，引發公平性質疑。（圖／取自《天堂W》粉專）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-04 11:04:37

11月初在台正式上線的手遊《天堂W》，官方在12月1日下午突大動作「清外掛」，一口氣封鎖超過12萬個玩家帳號，意外引發玩家炎上，有玩家認為才剛買禮包就莫名被鎖，另一爭議則是社群有網友爆料，只要課金超過50萬元就能「豁免」逃過一劫。

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▲網友貼出一封官方「警告信」，爆料課金夠多的大課長們，違法使用外掛僅被警告，並未遭到永久封鎖。（圖／翻攝自巴哈姆特）
▲網友貼出一封官方「警告信」，爆料課金夠多的大課長們，違法使用外掛僅被警告，並未遭到永久封鎖。（圖／翻攝自巴哈姆特）

《天堂W》11/4在台上市，營運剛滿1個月，官方在12月1日下午5時許，突然大動作永久封鎖12萬1036個非法玩家帳號，但在巴哈姆特有玩家以「笑死，課長只會被警告」為題發文爆料，「課金超過一個坎後，官方會替課長鋪台階，先警告，不會鎖，好幾位課長都有收到警告，其他人直接鎖死。」

留言中其他網友更明指：「我遇到五個50萬以上的都收到，不要再說服自己了。」意思只要課金超過50萬元的課長，即使違規也僅收到「警告信」，並未被永久停權，不過也有人認為此說法無法證實，身邊也是有大課長被鎖。

有「電競教父」之稱的知名實況主Xargon在個人臉書表示：「玩了天堂W才知道原來有課金，直播開外掛也不會被BAN，NCSoft牛逼。」留言中提及《天堂W》實況主「雷滋狗」在直播切視窗時不小心露餡，被觀眾截圖到使用外掛程式，但疑似因課金金額夠多，並未遭到官方處理，引發玩家抱怨官方大小眼。

▲實況主「雷滋狗」在直播切視窗時，被觀眾截圖到使用外掛程式，但並未遭到官方處理，引發玩家抱怨官方大小眼。 （圖／取自「遊戲大亂鬥」社群）
▲實況主「雷滋狗」在直播切視窗時，被觀眾截圖到使用外掛程式，但並未遭到官方處理，引發玩家抱怨官方大小眼。 （圖／取自「遊戲大亂鬥」社群）

另一爭議則是《天堂W》才剛推出促銷禮包就大動作鎖帳號，有玩家在官網公告下方留言區抗議，「感覺就被騙！消費禮包了才給人家鎖帳號！超扯」、「該鎖的不鎖，不該鎖的一堆！根本是敷衍了事，息事寧人」。

也有玩家認同《天堂W》清外掛維護玩家權益，支持官方應該要每天抓外掛，而非久久一次清算，「鎖沒兩天，工作室(外掛)又開始了，伺服器完全被工作室佔領。損失的經驗和藍鑽都打水漂，正常玩家如何能忍受。」
 

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