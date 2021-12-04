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以往地理資訊的方法是以被動式監測為主，先透過醫院通報感染的爆發，再透過回溯性的疫調追蹤，高度依賴前線醫師的警覺性，而且也有時間的延遲，會錯失阻絕感染擴散的黃金時間。
教學部盛望徽主任以及急診醫學部李建璋教授和台大地理系溫在弘教授在科技部科學防疫計畫的支持下，開發了主動式急診多層次感染症地理資訊系統，透過急診病患的主訴症狀，以及校正最小地理區的人口數和年齡性別結構，系統可以在早期就偵測到可能的呼吸道和腸胃群聚感染爆發，同時系統可以再加上第二層病原學診斷的資訊，可以進一步定位特定病原的感染源。
新冠肺炎專責病房 4準備工作隨時應戰
對新興傳染疾病的入侵，於2020年1月正式啟動新冠肺炎專責病房，緊接著在1月23日收治全國第二例的新冠病毒感染病例。在2021年5月本土疫情前，專責病房已經完成了下列準備工作：1. 更新病室內的硬體設備（包含HEPA高效能過濾抽風設施、閉路攝影機、全病室電話設置、部分病房完成無障礙空間設置）、2. 建立了病房和病室溝通專屬的line群組、3. 設置依循疫情變化而滾動式調整的病房出入動線設計、4. 完成了超過200人次來自不同單位的醫護、 工作人員隔離病房照護訓練。
自身經驗寫成出 盼做未來照顧根基
因為必須在在兼顧感控原則下，不斷地來修正病人的照護標準作業流程，希望達到不因隔離而影響照護品質。面對新型傳染病，開創期的每個細節都得從零開始規劃，專責病房團隊也利用自身經驗，將照護的點滴和標準作業流程寫成《COVID-19 臺大醫院診治及照護經驗》，期望本書記載的隻字片語，能夠成為未來戰役的基石，能夠更精進、更安全地，守護國人的健康。
資料來源：健康醫療網 防新冠病毒、及早偵測感染源！ 臺大醫院「主動式監測」神助攻
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