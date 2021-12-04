煮麵只加鯖魚罐頭算外行！媽倒「這罐」吃上癮：阿公教的
泡麵因為其便利且便宜的特性，成為不少人宵夜以及正餐的首選，不過，許多人尋求便利的同時，也希望攝取營養均衡，會到超市、大賣場購買單純的袋裝麵條，自行加入配料煮成家常麵，通常整碗配料豐富且攝取營養均衡，也是不少人熱愛的食物。近日，就有網友分享自己的「家常麵獨門作法」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-04 14:57:02
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「天氣太冷，懶惰病發作，來個0廚藝的家常菜，阿兵哥紅燒豬肉罐頭麵！」只見貼出的照片，是一個綠色包裝寫著「紅燒豬肉」的罐頭，有別於大家都加鯖魚罐頭的作法，感覺別有一番風味。
貼文一出，網友紛紛回應「哪裡可以買啊？鯖魚的吃好膩」、「這種好吃！我喜歡牛肉的，以前另一種顏色包裝」、「這個真的煮麵好吃！超大罐的」、「公公在的時候，經常買來吃，很懷念這味道」、「阿公也是教我倒這罐，真的很好吃」、「我當兵的時候常吃，國軍罐頭」、「國軍罐頭啊，內行才會加的」。
另外，也有不少網友透露「一些大型的五金百貨就有賣了」、「國軍福利社也有賣喔」、「國軍福利社有販售，或是打欣欣食品官網也可以找到」、「欣欣食品廠的罐頭有非常多種，以前在軍公教福利站裡就可買到，還有營養口糧，現在有些大的五金百貨行買的到」。（編輯：張嘉哲）