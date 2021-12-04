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北醫附醫邱仲峯院長指出，北醫附醫積極推動社區健康營造，長期辦理偏遠地區巡迴醫療服務，106年起偏鄉醫療累積服務量已突破3000人次。此次義診設有遠距醫療示範、超音波檢查、身體組成分析以及肌少症檢測等多站服務，並可以與平時巡迴醫療做追蹤結合，盼能提供石碇居民從全人、家庭到社區的健康關懷。
提升醫療量能 享良好醫療品質
北醫附醫張詩鑫副院長表示，北醫附醫於當地駐診的家醫科醫師透過遠距醫療設備，將民眾超音波、眼底、耳道、皮膚等病灶影像回傳至醫院遠距醫療中心，並協調院內專科醫師會診支援，讓偏鄉民眾在當地就能享有良好的醫療服務，解決偏鄉專科醫療缺乏的問題，提升醫療量能。
遠距醫療越成熟 偏鄉醫療不落後
劉越萍司長提及，衛福部積極推動區域聯防遠距醫療照護網絡，正是以醫院、基層醫療機構（診所、衛生所）、長照照護機構為節點，藉由遠距會診、諮詢、轉診、照護、藥局等手段，達到涵蓋急性、亞急性、急性後期照護以及社區和長照照護的連續性服務目的。
資料來源：健康醫療網 導入智能遠距醫療 連結偏遠社區零距離
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