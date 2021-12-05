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根管治療解牙痛　填充材料怎麼選？

根管治療解牙痛　填充材料怎麼選？
根管治療解牙痛　填充材料怎麼選？

健康醫療網

2021-12-05 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】許多人都有牙痛經驗，引起牙痛的原因多是牙髓發炎所造成，而引起牙髓發炎最主要的原因，就是蛀牙。當蛀牙太深、牙齒破損太大、受外力導致牙神經受損，使牙齒劇烈疼痛或牙神經管外露時，就需要進行根管治療，也就是俗稱的「抽神經」。

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根管封填材料  首重生物相容

食藥署進一步說明，根管治療的過程：開啟牙齒髓腔，移除牙根內發炎及壞死的牙髓組織，再清創及消毒，最後以「根管封填」材料充填，幫助恢復牙根周圍組織的健康，不僅能解除牙齒的疼痛，也可恢復咀嚼的功能。

而緻密的根管封填是根管治療成功的關鍵，目前最常見傳統的封填材料為「馬來膠針」（gutta-percha point），由馬來膠、氧化鋅、金屬硫酸鹽及樹脂組成，材質具延展性、惰性強、且在生物體內沒有排斥反應，因此廣泛應用於臨床治療。

三氧礦化物相容性高　應用廣泛

「三氧礦化物」（mineral trioxide aggregate, MTA）則是近年來極受注目的生物相容性材料，它具有生物活性、親水性、不透射線性、密封性、抗菌力和低溶解度，且能促進較好的癒合及牙髓低炎症反應。隨著此材料的使用度越來越廣，也開始出現其他類似的混合材料，並依其不同的成份與性質，展現出不同的材料特性。

根管糊劑　填補細縫更完整

至於根管糊劑，其主要是當作主成分材料之外的介面，包括：氧化鋅丁香油酚、氫氧化鈣基底、玻璃離子基底、樹脂、生物陶瓷基底等，主要用來填充核心旁的細微空間。

那麼該用哪種材料當作充填核心及糊劑？食藥署強調，醫師會依照病人治療狀況而有不同的選擇。



資料來源：健康醫療網 根管治療解牙痛　填充材料怎麼選？

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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