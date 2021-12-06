日劇嘉年華大咖齊聚　阿部寬問候台灣粉絲

我是廣告 請繼續往下閱讀
活動一開始，由伊林娛樂旗下的日系搖滾樂團「noovy」帶來《Lemon》、《小さな恋のうた》、《恋》 組曲與《Before We Die》炒熱氣氛；而首位越洋稍來問候的是在大河劇《直衝青天》中飾演「日本近代經濟之父」澀澤榮一的吉澤亮。
緊接著登場的是搞笑雙人組「醉龍」，邀請4位幸運粉絲上台，與「醉龍」進行越洋連線比手畫腳遊戲，2位藝人鈴木拓、塚地武雅表情生動、肢體靈活，但還是有參賽者把「釣魚」看成「放風箏」，把「煙火」猜成「充氣娃娃」，逗得全場哈哈大笑。
主持人介紹剛在日本上檔的新戲《Super Rich》、以及去年大受歡迎的《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》精彩片段，這兩部都有町田啓太和赤楚衛二參與的日劇，立即讓粉絲吹起心中的粉紅泡泡。尖叫聲中，美聲男團「DEEP SQUAD」越洋現身，他們先以整齊的中文「大家好」問候現場粉絲，宇原雄飛代表成員們說：「台灣的朋友你們好，今天的『J-series FESTIVAL 2021日劇嘉年華』，大家一定要玩得開心喔！」
他們一連演唱兩首歌曲《Good Love Your Love》及《一直改變的事物 不變的事物》，療癒美聲令現場和線上觀眾聽得如癡如醉，現場還和台灣歌迷分享他們閒暇時的興趣，TAKA有點害羞透露自己會搜集寶可夢的卡片，讓大家聽了大笑；Yuichiro、Higa與Keisei分別喜歡高爾夫球跟棒球；杉山亮司說自己沈迷於YouTube，經常邊看邊吃飯；宇原雄飛興趣是拍照，希望有機會帶著相機來台灣拍攝九份。
出道11年的町田啓太，去年以漫畫改編的BL劇爆紅，在今年底也參與了由東京電視台和日本漫畫平台「MECHACOMIC」的聯合企劃。是一部以町田啓太為主角的漫畫，獲得首獎的作品將有機會改編成電視劇，明年1月在東京電視台播出選拔過程的紀錄片，2月開始播出電視劇。
活動高潮一波接一波，由阿部寬主演、明年1月將在日本推出的新劇《DCU》，阿部寬說：「《DCU》是一部潛水搜查員解決事件的推理劇，將在明年1月開始播出，敬請期待。」阿部寬與橫濱流星率領劇組重要演員一起問候台灣粉絲，橫濱流星說：「你們是全世界最早看到這部影片的人喔！」也歡迎粉絲將這部新戲介紹給更多人。
以《大叔的愛》收穫眾多粉絲的田中圭，和原田知世接棒推薦所主演的懸疑劇《輪到你了》，他們表示：「我們飾演的是一對新婚夫婦，原本幸福美滿的生活急轉直下，被捲入大樓居民之間的交換殺人遊戲。就是一齣像骨牌效應般，沒有動機的殺人事件，一刻都沒有喘息機會，敬請期待。」
由一手打造AKB48的「偶像教父」秋元康企劃的另一部新戲《真凶標籤》也在這次活動中介紹給大家。由西島秀俊、宮澤理惠主演，兩人在劇中飾演一對夫妻，西島秀俊表示：「這是一部懸疑推理劇，深愛的家人失蹤後，身陷痛苦的丈夫在社群媒體上發文，輿論則懷疑到丈夫身上」；宮澤理惠賣關子說：「真凶到底是誰呢？希望大家也一起一邊貼上真凶標籤，一邊在推理中得到樂趣，讓你目不暇給的20集劇情，千萬不要錯過喔。」
《真凶標籤》在台灣可以透過KKTV、中華電信MOD、Hami Video等平台收看，很多劇迷在討論誰是兇手？其中一位被熱烈討論的「疑犯」芳根京子，也來到現場跟台下的粉絲進行連線互動，甜美的她只說了一句「大家好，我是芳根京子，謝謝大家」就引起現場尖叫稱讚她「好可愛喔！」她在劇中飾演西島秀俊的部下，角色反應快，又要講關西腔，對在東京出生的她是一大考驗；她特別稱讚西島秀俊是個充滿笑容、非常喜歡吃甜食的前輩，兩人常在拍攝空擋時一起分享零食、下午茶。
雖沒來過台灣，芳根京子卻特愛小籠包，愛到想自己試著做。與現場粉絲進行問答遊戲時，粉絲從她的回答中馬上知道許多芳根京子的小祕密，像是「可以快速出門」、「喜歡醬油口味而且叉燒切很薄的拉麵」。最懂她的優勝者開心將NTV電視台提供的「好想去旅行」贈品套組帶回家，現場粉絲還和芳根京子大合照。
「J series FESTIVAL 2021 日劇嘉年華」活動，在日本眾多大咖藝人輪番上陣介紹最新的日劇，以及「醉龍」、「DEEP SQUAD」、芳根京子以LIVE的方式與現場觀眾歡樂互動氣氛下，圓滿的劃下句點。雖然今年受疫情的影響，日本藝人紛紛表示無法親自來到台灣與粉絲見面感到可惜，但活動透過現場及線上兩地視訊連線方式舉行，發揮後疫情時代的創意與應變，仍讓粉絲賓至如歸，帶著滿足與感動回家繼續追劇！（編輯：楊穎軒）