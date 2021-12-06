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日劇嘉年華大咖齊聚　阿部寬問候台灣粉絲

▲阿部寬主演的新劇《DCU》明年1月將在日本推出。（圖／J Series Festival 2021 日劇嘉年華粉專）
▲阿部寬主演的新劇《DCU》明年1月將在日本推出。（圖／J Series Festival 2021 日劇嘉年華粉專）

娛樂中心／綜合報導

2021-12-06 00:00:00

由「日本民間放送連盟（民放連）」主辦、黑劍製作公司承辦的「J series FESTIVAL 2021 日劇嘉年華」活動，12月4日在台北、東京兩地登場，邀請到人氣團體「DEEP SQUAD」、搞笑雙人組「醉龍」以及女星芳根京子和粉絲連線互動，更驚喜的是西島秀俊、阿部寬、宮澤理惠、吉澤亮及田中圭等人，都越洋捎來問候，讓現場及線上共1400位粉絲嗨翻天！

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「J series FESTIVAL」是「民放連」為推廣日本電視劇，邀請日本藝人於海外舉辦的粉絲見面會，2013年首度在曼谷舉辦後，8年來陸續在台北、雅加達、胡志明市、仰光等城市舉辦見面活動，今年由於疫情關係，採台北、東京兩地連線方式進行，讓在台北「三創生活」現場、甚至在家上網收看的粉絲，都能第一時間掌握日本現場的動態。活動上除播放《直衝青天》、《派遣女醫X》、《行動急診室》等經典日劇片段，更有《DCU》、《正義的天秤》、《言靈莊》、《真凶標籤》和《Super Rich》等新作片花大公開。黑劍公司還事先募集應援影片，讓粉絲對喜愛的藝人及作品大聲喊出「我喜歡你」！

活動一開始，由伊林娛樂旗下的日系搖滾樂團「noovy」帶來《Lemon》、《小さな恋のうた》、《恋》 組曲與《Before We Die》炒熱氣氛；而首位越洋稍來問候的是在大河劇《直衝青天》中飾演「日本近代經濟之父」澀澤榮一的吉澤亮。

▲日系搖滾樂團noovy在活動現場演唱多首歌曲。（圖／伊林娛樂）
▲日系搖滾樂團noovy在活動現場演唱多首歌曲。（圖／伊林娛樂）
緊接著登場的是搞笑雙人組「醉龍」，邀請4位幸運粉絲上台，與「醉龍」進行越洋連線比手畫腳遊戲，2位藝人鈴木拓、塚地武雅表情生動、肢體靈活，但還是有參賽者把「釣魚」看成「放風箏」，把「煙火」猜成「充氣娃娃」，逗得全場哈哈大笑。

▲搞笑團體「醉龍」鈴木拓（左）、塚地武雅與粉絲玩遊戲。（圖／黑劍製作公司）
▲搞笑團體「醉龍」鈴木拓（左）、塚地武雅與粉絲玩遊戲。（圖／黑劍製作公司）
主持人介紹剛在日本上檔的新戲《Super Rich》、以及去年大受歡迎的《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》精彩片段，這兩部都有町田啓太和赤楚衛二參與的日劇，立即讓粉絲吹起心中的粉紅泡泡。尖叫聲中，美聲男團「DEEP SQUAD」越洋現身，他們先以整齊的中文「大家好」問候現場粉絲，宇原雄飛代表成員們說：「台灣的朋友你們好，今天的『J-series FESTIVAL 2021日劇嘉年華』，大家一定要玩得開心喔！」

▲美聲男團DEEP SQUAD以中文問候台灣粉絲。（圖／黑劍製作公司）
▲美聲男團DEEP SQUAD以中文問候台灣粉絲。（圖／黑劍製作公司）
他們一連演唱兩首歌曲《Good Love Your Love》及《一直改變的事物 不變的事物》，療癒美聲令現場和線上觀眾聽得如癡如醉，現場還和台灣歌迷分享他們閒暇時的興趣，TAKA有點害羞透露自己會搜集寶可夢的卡片，讓大家聽了大笑；Yuichiro、Higa與Keisei分別喜歡高爾夫球跟棒球；杉山亮司說自己沈迷於YouTube，經常邊看邊吃飯；宇原雄飛興趣是拍照，希望有機會帶著相機來台灣拍攝九份。

出道11年的町田啓太，去年以漫畫改編的BL劇爆紅，在今年底也參與了由東京電視台和日本漫畫平台「MECHACOMIC」的聯合企劃。是一部以町田啓太為主角的漫畫，獲得首獎的作品將有機會改編成電視劇，明年1月在東京電視台播出選拔過程的紀錄片，2月開始播出電視劇。

活動高潮一波接一波，由阿部寬主演、明年1月將在日本推出的新劇《DCU》，阿部寬說：「《DCU》是一部潛水搜查員解決事件的推理劇，將在明年1月開始播出，敬請期待。」阿部寬與橫濱流星率領劇組重要演員一起問候台灣粉絲，橫濱流星說：「你們是全世界最早看到這部影片的人喔！」也歡迎粉絲將這部新戲介紹給更多人。

以《大叔的愛》收穫眾多粉絲的田中圭，和原田知世接棒推薦所主演的懸疑劇《輪到你了》，他們表示：「我們飾演的是一對新婚夫婦，原本幸福美滿的生活急轉直下，被捲入大樓居民之間的交換殺人遊戲。就是一齣像骨牌效應般，沒有動機的殺人事件，一刻都沒有喘息機會，敬請期待。」

由一手打造AKB48的「偶像教父」秋元康企劃的另一部新戲《真凶標籤》也在這次活動中介紹給大家。由西島秀俊、宮澤理惠主演，兩人在劇中飾演一對夫妻，西島秀俊表示：「這是一部懸疑推理劇，深愛的家人失蹤後，身陷痛苦的丈夫在社群媒體上發文，輿論則懷疑到丈夫身上」；宮澤理惠賣關子說：「真凶到底是誰呢？希望大家也一起一邊貼上真凶標籤，一邊在推理中得到樂趣，讓你目不暇給的20集劇情，千萬不要錯過喔。」

《真凶標籤》在台灣可以透過KKTV、中華電信MOD、Hami Video等平台收看，很多劇迷在討論誰是兇手？其中一位被熱烈討論的「疑犯」芳根京子，也來到現場跟台下的粉絲進行連線互動，甜美的她只說了一句「大家好，我是芳根京子，謝謝大家」就引起現場尖叫稱讚她「好可愛喔！」她在劇中飾演西島秀俊的部下，角色反應快，又要講關西腔，對在東京出生的她是一大考驗；她特別稱讚西島秀俊是個充滿笑容、非常喜歡吃甜食的前輩，兩人常在拍攝空擋時一起分享零食、下午茶。

雖沒來過台灣，芳根京子卻特愛小籠包，愛到想自己試著做。與現場粉絲進行問答遊戲時，粉絲從她的回答中馬上知道許多芳根京子的小祕密，像是「可以快速出門」、「喜歡醬油口味而且叉燒切很薄的拉麵」。最懂她的優勝者開心將NTV電視台提供的「好想去旅行」贈品套組帶回家，現場粉絲還和芳根京子大合照。

▲芳根京子喜歡吃小籠包。（圖／黑劍製作公司）
▲芳根京子喜歡吃小籠包。（圖／黑劍製作公司）
「J series FESTIVAL 2021 日劇嘉年華」活動，在日本眾多大咖藝人輪番上陣介紹最新的日劇，以及「醉龍」、「DEEP SQUAD」、芳根京子以LIVE的方式與現場觀眾歡樂互動氣氛下，圓滿的劃下句點。雖然今年受疫情的影響，日本藝人紛紛表示無法親自來到台灣與粉絲見面感到可惜，但活動透過現場及線上兩地視訊連線方式舉行，發揮後疫情時代的創意與應變，仍讓粉絲賓至如歸，帶著滿足與感動回家繼續追劇！（編輯：楊穎軒）

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