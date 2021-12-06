周曉涵豐胸祕笈曝光！愛美爬樹摘青木瓜　粉絲驚：真有效

TVBS電視劇《機智校園生活》裡飾演高中班級老師的周曉涵，日前接受LiTV專訪，被問到年少懵懂時，曾做過什麼事被老師處罰？超誠實的她表示處罰倒是沒有，不過「昧著良心」當壞孩子的事卻有一件，而且肇因是「青木瓜」！因為她小時候想要變漂亮，為了讓胸部能升級UP UP，竟在放學後跟同學相約攀樹摘青木瓜，下場卻沒有被老師處罰，因為根本沒人發現！





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▲周曉涵（左）、宥勝睽違8年合作。（圖／TVBS提供）

▲周曉涵穿著代言內衣彈琴，大秀好身材。（圖／周曉涵IG）

她坦承小時候還在發育時期，想要讓胸部變大一點，放學後跟同學聯合起來，爬到校園的木瓜樹上摘木瓜回家煮湯，感覺可以豐胸，現在想起來「覺得這件事超蠢的！」自白此舉為不良示範，要大家不要模仿，不過，現在周曉涵擁有32D傲人上圍，在旁的工作人員聽完後笑說：「我代表粉絲肯定與贊同妳當時的明智舉動！青木瓜相當奏效啊！」





周曉涵也爆料學生時期很少收到情書，都是自己寫給別人，「小時候其實頭髮有點自然捲，然後國、高中有髮禁，我就是米粉妹，又是乾扁瘦的身材，所以我沒有很受歡迎，這也是很合理的事情。以前都是我寫情書給別人，但我覺得很有趣，這些經驗後來都成為演戲的養分！」她也表示長大後告白已不流行寫情書，幾乎都是通訊軟體為主，不像當時一筆一字撰寫，這份心意實屬難得。





▲周曉涵爆料其實小時候被追求經驗不多，追求別人經驗比較多。（圖／LiTV、TVBS提供）

聊到告白方式，周曉涵說：「能夠被大家喜歡是很棒的事，這裡每份心意都非常珍貴！」不光信或訊息，她遇過男生在家樓下彈吉他，等候自己從陽台給出回應，或下課時同學約她去教室裡拿東西，一進去地上已經用蠟燭排成「I Love you」字樣，同時放著音樂，示愛方式奇招不斷。

周曉涵認為高中生可以談戀愛，最重要還是必須「保護自己」，認同小小的曖昧、小小的約會，但不可做出有違男女情誼上該守分的規範，「吃飯、看電影的約會，我覺得這蠻OK的，畢竟現在這個年代已經不同！但『保護自己』絕對是首要！」由宥勝、周曉涵、JR紀言愷、曾莞婷、楊晴領銜主演，充滿青春熱力的優質長篇劇《機智校園生活》，TVBS頻道42台自12月15日起，平日晚間8點播出，LiTV則自12月16日起，每週二至週六中午12點播出。



