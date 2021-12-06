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退伍8年也要教召？立委陳亭妃：有違對政府的「信賴感」

▲許多退伍超過8年的民眾，查詢「教召查詢系統」後發現明年要被教召。民進黨立委陳亭妃今（6）日指出，這有違人民對政府的「信賴感」。（圖／陳亭妃辦公室提供）
▲許多退伍超過8年的民眾，查詢「教召查詢系統」後發現明年要被教召。民進黨立委陳亭妃今（6）日指出，這有違人民對政府的「信賴感」。（圖／陳亭妃辦公室提供）

記者王敏旭／台北報導

2021-12-06 10:10:41｜2021-12-06 10:10:55

國防部周末開放明年度的「教召查詢系統」，但許多退伍超過8年的民眾，查詢後發現明年要被教召，與國防部11月初公布的「8年內退伍者」、「後退先用」等準則有出入。民進黨立委陳亭妃今（6）日指出，這有違人民對政府的「信賴感」。

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不少退伍超過8年的網友在網路留言，批評「先退先召，噓國防部」、「看來8年是唬爛的」、「國防部為所欲為」，沒想到「教召查詢系統」開放後卻在網路「炸鍋」。

陳亭妃說，11月2日國防部才公布「8年內退伍者、後退先用」2大原則，事隔才1個月就打臉自己的政策。「中獎」民眾真的是霧煞煞，大家都認爲身為國家的一份子，絕對願意成為最強的後備戰力，但是怎麼會政策執行之初，都還沒到滾動檢討的時候，政策就大翻轉了。

陳亭妃表示，她曾公開支持在良好配套之下，新制教召增加到14天，但增強後備戰力不應奠基在「多變」基礎。她要求國防部全面瞭解此次公布名單中「退伍超過8年明年卻仍被教召之人員」有多少？並做好後續處理，減少民怨。

陳亭妃說，蔡英文總統身為三軍統帥，上任5年多來，對於國防戰力，最重視的除了國防自主，就是拉近軍民之間的距離，重建國軍和人民的信任感；而教召制度的執行良窳會直接影響信任感，千萬不要因為教召這件事情處理的不周延，而壞了之前的努力。

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