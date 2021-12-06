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特企／仁舟淨塑打造友善環境良品　用生活設計為地球保鮮

▲仁舟淨塑榮獲2021年金點設計獎年度特別獎及最佳設計獎。（圖／品牌提供）
▲仁舟淨塑榮獲2021年金點設計獎年度特別獎及最佳設計獎。（圖／品牌提供）

本報訊

2021-12-06 13:13:36

首次參加設計界年度盛事「金點設計獎」的仁舟淨塑，即以《仁舟水源寶育樹盆》、《仁舟蜂蠟保鮮布超好蓋／保鮮罩》，分別獲得2021年金點設計獎「年度特別獎-循環設計」以及「年度最佳設計獎」，也是本屆同時拿下兩獎項產品類獎項的社會企業，足見永續生活不再只能從實用，更要以美學為減塑生活添入綠色力量。近年將國際綠色潮流帶入台灣家居體驗的社會企業-仁舟淨塑，持續將減塑環保新觀念透過永續商品與大眾溝通。仁舟淨塑更期許持續開發設計貼近生活且實用的減塑良品，讓大眾自然而然的減少一次性塑膠使用，一起為自己與全家的健康以及地球的健康努力。

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2021年金點設計獎頒發2項「年度特別獎」，為了表揚在社會設計及循環設計議題上，對產業具有典範意義的傑出作品。其中「年度特別獎-循環設計」由仁舟淨塑《仁舟水源寶育樹盆》獲得此殊榮。擔任決審評審的英國工業設計大師Tom Dixon指出，「以低成本、低科技的設計，針對生長環境不良的植物養護，提出簡便有效、兼顧環保的解決方案，低調謙卑的設計精神值得鼓勵。」

今年金點設計獎共有來自全球28個國家、近八千件參賽作品加入競賽行列，而仁舟淨塑首次以《仁舟蜂蠟保鮮布超好蓋／保鮮罩》、《仁舟水源寶育樹盆》兩項商品參賽即表現突出。《仁舟蜂蠟保鮮布超好蓋／保鮮罩》、《仁舟水源寶育樹盆》從初選一路過關斬獎，先獲得2021年金點設計獎標章，再從複選後627件作品晉級決選「產品設計類」，此獎競爭激烈，到了決選階段僅剩115件作品進入決賽，仁舟淨塑是其中少見的社會企業。強手如林下，最終只有31件作品奪得「年度最佳設計獎」，《仁舟蜂蠟保鮮布超好蓋／保鮮罩》即是其中之一，令人驚艷。

能與多國各產業設計領域的佼佼者角逐年度設計獎，實屬不易。以一家社會企業來說，企圖以創新能力來從事共益性事業，期能在經濟、環境與社會ESG間取得永續經營的新商業模式。仁舟致力善用友善環境與健康的材質，開發各式兼具設計性的生活減塑商品，讓大眾在日常生活能輕鬆取代一次性塑膠製品，達到「源頭減塑、減廢」的目標！更展現台灣設計實力，讓環保、永續的理念走入大眾生活。仁舟透過巧思與消費者使用行為的觀察及客戶的反饋，不斷研發與改良創新商品，才能更貼近使用需求。

《仁舟水源寶育樹盆》是以回收再生紙漿與天然可分解材料融合製作而成、以盛裝水份為主的種樹輔具。外觀設計靈感來自象徵聚財與生生不息的元寶，藉由以盆聚水、以繩滴灌的原理，不僅可取代塑膠育樹盆，更可大幅提高植樹存活率，是擁有多項國內外專利的商品。以近年金門縣海岸造林為例，在施用水源寶育樹盆後，樹苗的存活率大大提升七成以上！也受到慈心有機農業發展基金會、TOYOTA一車一樹計畫、友達永續基金會的肯定，將水寶盆運用到台灣海岸、山林植樹，為國土保育、地球固碳。與此同時，今年亦榮獲日本［crQlr Awards全球循環經濟設計獎］國際獎項的肯定，在全球循環經濟的趨勢上，相信水源寶育樹盆能為環境帶來更多的助益。

仁舟淨塑每一項商品研發目的都是為了取代一次性塑膠用品。不僅要為地球的塑膠汙染減壓，更要讓大家生活遠離塑化劑風險。《仁舟蜂蠟保鮮布系列》以棉布的溫柔及天然蜂蠟的抗菌，可重複使用取代保鮮膜與塑膠袋的使用。設計初衷，是發現台灣人不習慣蜂蠟黏手觸感，同時面對各式碗盤、蔬菜形狀不易包裹的窘境。因此獨步全球研發出［超好蓋］與［保鮮罩］款式，巧妙結合彈性繩的結構，以創新設計，提升商品的實用性與好用度！仁舟更是台灣主要製造蜂蠟保鮮布的品牌，商品通過SGS檢測，為消費者的飲食健康把關！

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