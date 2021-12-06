牛排點啥熟度才專業？老饕曝「1原則」認了：廚師都知道
牛排是許多老饕愛吃的高檔美食，不過喜歡的熟度卻因人而異，近日就有一名網友發文求問「牛排應該要幾分熟？」貼文曝光後立即引起熱烈討論，不少人秒答： 「看部位決定1.3.5.7，全熟的牛排是浪費」、「不懂部位熟度，就請廚師推薦啦」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-06 13:52:12
該名網友昨（5）日在PTT貼文，他以「牛排應該要幾分熟？」為題，表示他一個人到百貨公司吃鐵板燒，聽到廚師問「牛排幾分熟」，便回答要全熟，不過對方面有難色表示「肉很硬耶」，他這才改說6分熟，卻又被隔壁情侶嘲笑，讓他無奈求助：「單身肥宅應該要點幾分熟比較好咧？」
貼文一出，網友紛紛留言吐槽，「好像只有五分和七分熟，六分廚師不會做」、「一般沒有偶數熟度」、「沒有六分跟八分熟這種鬼東西」、「只有生、半生熟、半熟、全熟而已，6分是啥」、「沒有6分，難怪你會被笑」、「哪有六分熟這種東西，難怪被笑」。
另外，也有網友分享，「我喜歡五分，三分太軟了」、「超過5分根本在啃樹皮」、「五分熟，超好吃」，還有網友認為，「熟度應視牛肉部位而定，看你吃哪個部位」、「不懂部位熟度，就請廚師推薦啦」、「看什麼部位」、「看部位決定1.3.5.7，全熟的牛排是浪費」、「不同肉不一樣啊，牛小排7分跟全熟差不多」、「你下次可以直接問廚師推薦熟度」。（編輯：賴禹妡）