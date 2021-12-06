《不良少年白手杖女孩》結局沒拍完！「獅子王」抖出內容

我是廣告 請繼續往下閱讀
鈴木伸之劇中飾演男同志，默默單戀杉野遙亮多年，他透露為角色做了不少準備，「我為了拍攝染了金髮，也不想讓自己在這方面有所成見，所以把這樣的喜歡當成是正常的事情，不會刻意思考如何詮釋。」他也表示身旁有不少同志朋友，「我有詢問他們平常的動作和習慣，獅子王跟我對待女生的感情都是一樣的，所以喜歡黑豹也是很正常的事情，不會特別要去改變『對另一個人的情愫的演技』。」
劇中，杉野遙亮跟杉咲花穩定交往，「獅子王」默默退出成全對方，鈴木伸之自認個性跟角色相似，對喜歡的人都不敢表達愛意，但若感覺到最後「跟對方真的不可能」，還是會鼓起勇氣和仰慕的人說明心意。
飾演杉咲花姊姊的奈緒，告白「獅子王」被拒，仍默默守護鈴木伸之，即使無法在一起，也決定當對方的頭號粉絲，2人的互動深受觀眾喜愛，鈴木伸之就劇透他們的發展，「我明天會拍最後一集的最後一個鏡頭，會呈現出只有我們兩個角色會有的特別關係，不是戀人也不是朋友，是超乎微妙、特殊的感情，我想會是很不錯的一段拍攝，我也很期待！」
鈴木伸之身高187公分，肩寬異於常人，加上目前為戲染金髮，笑說這樣的亮眼外型在日本很少見，也因為身高關係，搭電車常撞到手把與廣告紙，「走路好容易被注目！」他體格好，卻透露2年沒進健身房，頂多仰臥推舉115公斤，多半靠飲食控制身材，曾在2個月內靠吃120根蔬菜棒、水，搭配跑步3公里，順利瘦下10公斤。
鈴木伸之最後表示：「《不良少年》在日本很受關注，我演出後也發現很多自己不知道的事情，如何看待大家眼中的『不正常』，因為這部主角是視障女孩，看不到對她來說是她的日常，所以我覺得不能帶有色的眼光去看這些事情，對很多人來說，是再正常不過，我因此反思不少，希望台灣觀眾能喜歡這部戲。」《不良少年白手杖女孩》倒數2集完結篇，每週四於KKTV、friDay影音更新播出。