最迷你喵星人「鏽斑豹貓」 童顏奶音卻爬樹游泳樣樣精！
貓科動物有非常多種，除了平常我們熟悉的獅子、老虎、豹、家貓以外，還有許多罕見的瀕危動物，每一種都極具特色和魅力。之前我們介紹過幾種大型貓科動物，但是你知道嗎？世界上有一種迷你貓科，除了有顏值身手也相當不凡，牠就是超級可愛的「鏽斑豹貓」！
編輯中心/綜合報導
2022-01-26 15:17:49
「鏽斑豹貓Rusty-spotted cat」主要生長在印度乾燥灌木叢以及斯里蘭卡的雨林或高山森林裡，牠們的毛皮外層有如鐵鏽般的紅褐色斑點，腹部和四肢內部為白色，頭頂4條以及臉頰兩條黑色條紋為最明顯特徵，圓圓的眼睛以及稍大的雙耳看起來就像小貓一樣稚嫩，即使是成貓體型大約也僅40公分左右，和一般家裡幼貓差不多，是全世界體型最小的貓咪，連叫聲也像小貓，因此可稱之為凍齡的高顏值貓咪！牠們的好身手可以彌補身材先天上的不足，生性好奇又大膽，喜歡四處探險，行動敏銳，除了一對大耳朵幫助聽力，視力還是人類的6倍之強，比起許多被稱為近視眼的貓咪簡直強上許多，再加上非常驚人的嗅覺辨識能力，還能爬樹、涉水，擁有非常良好野外求生技能的牠們，根本就是森林中的小精靈！
鏽斑豹貓擁有良好的求生技能，體型嬌小加上身上彷彿落葉的保護色能在遇到危機時輕鬆避開，習慣獨來獨往的牠們在每一次交配時母貓雖然會產下1～3隻幼貓，但往往能順利長大的只有一隻，再加上棲息地的破壞以及人類的獵捕，目前已經被列入瀕危的物種，而印度以及斯里蘭卡也正式宣布獵捕鏽斑豹貓是違法行為，希望透過保護能不要讓這些可愛的鏽斑豹貓消失在地球上！（編輯：陳珮瑜）
BBC也曾發佈鏽斑豹貓的前導影片，快來看看吧！