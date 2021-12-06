盧彥澤比老婆還像媽！天生暖男「哄兒子一把罩」

盧彥澤在台視、三立八點檔《一個屋簷下》飾演個性開朗溫暖，不吝付出的大男生「喬凡」，誤打誤撞和周宜霈（大牙）展開契約戀愛。他自認和角色相似的地方是一樣體貼窩心，「我大概有80%跟喬凡一樣都是暖男。」舉例來說，婚前他常常為老婆下廚，他認為擄獲老婆的胃是重要關鍵，之後再慢慢抓住了她的心。生下兒子之後，盧彥澤也化身超人奶爸，包辦所有家事。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-06 15:46:11
劇中大牙個性張揚好勝、霸氣十足，但盧彥澤永遠笑臉接招，他說私下對交往過的女生也算是有耐心的，而12星座中他最怕與天蠍座交往，因為天蠍座佔有慾滿強的，都會想要知道對方在做什麼，會害怕女生不能體諒別人、沒有同理心。對於女強人這類女人，他笑稱不怕，反而可以很放心的將事情都交給對方決定，自己反而輕鬆，幫她打理好生活就好。目前盧彥澤在家中地位感覺滿平衡的，面對孩子反而他比較像傳統媽媽的角色，煮飯、洗衣、哄小孩比較多，老婆則反過來像爸爸，會修電器、買玩具給小孩。
劇中盧彥澤對大牙施展「烈女怕纏郎」的招式追求，盧彥澤透露私下的自己可沒很「纏」，因為學生時期就跟老婆交往，雖然不同學校，但放學會搭接近一小時的車去老婆的學校等她，然後一起回家。相處模式就是慢慢磨合，然後一起成長，他覺得在感情上對方也願意讓他追求夢想，然後無條件支持，這真的很珍貴也很難得。因此平常如果有空盧彥澤就會做料理，特別的節日也會下廚紀念一下，覺得這是必須的啊。《一個屋簷下》每周一至周五晚間8點於台視主頻及三立都會台同步播出。