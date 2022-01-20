英國攝影師巧遇「黑色大貓咪」 仔細一看：怎麼不一樣！
怎麼越看越不同？英國一位攝影師喬治George Turner擅長拍攝景觀以及野生動物照片，某一次他到非洲取景時，巧遇一隻「黑色大貓咪」隱藏在樹叢後面，仔細一看竟然發現，原來是超罕見的「黑色藪貓」！
編輯中心/綜合報導
2022-01-20 16:18:04
藪貓Serval Cat可以說是非洲地區最會狩獵的貓科動物，牠們擅長將自己隱藏起來，跳躍以及聽覺能力是野生貓科中的佼佼者，苗條的身材幫助牠們在追捕獵物時擁有絕佳的速度爆發力，因此想要在野外捕捉牠們的身影不是一件容易的事。而日前攝影師喬治在坦尚尼亞拍攝動物時，正巧遇見藪貓，要遇見牠們已經不容易，而且這隻大貓還是非常稀有的「黑色藪貓」，讓他直呼簡直是太幸運了！
其實黑色藪貓與黑豹一樣，都是因為隱性基因中帶有的黑化症造成毛皮呈現深沉黑色，其他方面完全無異狀，只是比正常黃底黑斑點的藪貓多了一份神祕感。而喬治遇到黑藪貓拍下牠的身影後，牠就立刻消失不見，卻也讓他留下永生難忘的景象，後來透過當地野生動物組織才知道原來牠叫做「Manja」，之前也曾經有一位攝影師拍過牠的面貌，要遇到這麼特別的大貓只能說是可遇而不可求啊！（編輯：陳珮瑜）
來看看當地動物保護組織為Manja製作的影片，真的很美呢！