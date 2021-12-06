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Ford 響應靖娟兒童安全文教基金會線上交通安全教育

▲ Ford 響應靖娟兒童安全文教基金會線上交通安全教育
▲ Ford 響應靖娟兒童安全文教基金會線上交通安全教育

2GameSome - 有車賞

2021-12-06 18:25:00

Ford 長期攜手靖娟兒童安全文教基金會，打造出合宜推廣的國小交通安全教育課程，更鼓勵Ford員工以志工身份投入靖娟發起之兒童安全推廣活動。僅管近兩年因疫情影響實體活動舉辦，但Ford仍與靖娟基金會一同打破時間與地域限制，將交通安全知識透過網路及線上互動的方式傳遞給更多的兒童和家長。

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在福特慈善基金 Ford Fund 的支持下，靖娟基金會正式推出「跟著小黃帽，安全五行動」網路體驗活動，除匯集豐富的兒童交通安全知識與影音內容，更透過寓教於樂的方式，發展出「兒童安全行動大富翁」線上挑戰遊戲，期望藉由生動活潑的數位體驗，培養孩童認知交通安全與學習應變的能力。同時，即日起至 2022 年 1 月 5 日止，凡完成線上挑戰遊戲，並於活動中加入靖娟基金會會員，就有機會抽中 iPhone 13，更多豐富內容都在「跟著小黃帽，安全五行動」網站，不需要安裝，只需以瀏覽器打開網頁，手機、電腦、平板都能隨時隨地體驗。

兒童安全五行動，守護兒童行走安全

兒童道路交通事故層出不窮，據交通部統計，近三年未滿十二歲兒童，有兩萬五千四百二十九人因交通事故傷亡。其中 8 成是車與車衝突，其次則是人與汽機車衝突，造成 3,444 傷亡（14%）；在 3,444 名的兒童傷亡事故中，其中近 6 成的兒童都是因為穿越道路與汽機車發生衝突。

因此，靖娟基金會在「跟著小黃帽，安全五行動」網站中特別提到防範視野死角的五要訣：「集、轉、探、避、揮」，希望兒童過馬路時，要在路口集中精神，左右轉頭確認，還要揮手，讓司機駕駛能夠看見，確保兒童行走安全。

1. 「集」：兒童通過路口要集中精神

2. 「轉」：需左右轉頭確認無來車再通過

3. 「探」：遇到視線遮蔽，要先探頭確認

4. 「避」：避免進入車輛死角危險區

5. 「揮」：確認自己和駕駛都有看見彼此

此外，根據靖娟基金會調查顯示，108 年國內 6 至 17 歲兒童及少年發生交通事故傷亡，以身為「乘客」角色為最多，佔42.9%。其次是騎乘「機車」，佔 32.4 %。再次之分別為騎乘「自行車」佔 17.2%、「行人」7% 等，這樣的統計結果顯示了提升兒童對於不同情境下安全知能的重要性。因此，在「跟著小黃帽，安全五行動」網路體驗活動中的「兒童安全行動大富翁」線上挑戰遊戲便以兒童最常經歷與發生事故的四大情境：「自行車騎乘安全」、「公車乘車安全」、「汽車乘車安全」和「道路交通安全」來發展，遊戲中每一關卡的題目都與孩童交通日常如行人通過路口、騎乘自行車、小客車、公車等情境有關，藉由有趣互動且人人熟悉的大富翁闖關體驗，讓孩童在答題過程中學習日常生活情境可能發生的交通危險或擔憂，以及應如何安全應變，讓孩子從小就能學習如何當一位聰明且安全的用路人。

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