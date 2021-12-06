▲ Ford 響應靖娟兒童安全文教基金會線上交通安全教育

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兒童安全五行動，守護兒童行走安全
兒童道路交通事故層出不窮，據交通部統計，近三年未滿十二歲兒童，有兩萬五千四百二十九人因交通事故傷亡。其中 8 成是車與車衝突，其次則是人與汽機車衝突，造成 3,444 傷亡（14%）；在 3,444 名的兒童傷亡事故中，其中近 6 成的兒童都是因為穿越道路與汽機車發生衝突。
因此，靖娟基金會在「跟著小黃帽，安全五行動」網站中特別提到防範視野死角的五要訣：「集、轉、探、避、揮」，希望兒童過馬路時，要在路口集中精神，左右轉頭確認，還要揮手，讓司機駕駛能夠看見，確保兒童行走安全。
1. 「集」：兒童通過路口要集中精神
2. 「轉」：需左右轉頭確認無來車再通過
3. 「探」：遇到視線遮蔽，要先探頭確認
4. 「避」：避免進入車輛死角危險區
5. 「揮」：確認自己和駕駛都有看見彼此
此外，根據靖娟基金會調查顯示，108 年國內 6 至 17 歲兒童及少年發生交通事故傷亡，以身為「乘客」角色為最多，佔42.9%。其次是騎乘「機車」，佔 32.4 %。再次之分別為騎乘「自行車」佔 17.2%、「行人」7% 等，這樣的統計結果顯示了提升兒童對於不同情境下安全知能的重要性。因此，在「跟著小黃帽，安全五行動」網路體驗活動中的「兒童安全行動大富翁」線上挑戰遊戲便以兒童最常經歷與發生事故的四大情境：「自行車騎乘安全」、「公車乘車安全」、「汽車乘車安全」和「道路交通安全」來發展，遊戲中每一關卡的題目都與孩童交通日常如行人通過路口、騎乘自行車、小客車、公車等情境有關，藉由有趣互動且人人熟悉的大富翁闖關體驗，讓孩童在答題過程中學習日常生活情境可能發生的交通危險或擔憂，以及應如何安全應變，讓孩子從小就能學習如何當一位聰明且安全的用路人。