一張圖看懂Omicron變種病毒！重症醫：不可輕忽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Omicron和Delta有何差異？醫：「觸手」變多了！
黃軒醫師表示，以現有資訊來看，這次病毒變異前後兩者相比，最容易出現變異的Ｓ刺突蛋白Omicron增加至32處，相較僅有10處的Delta，約增加了三倍左右。可試想成抓住人體細胞的觸手從10個增加至32個，感染機會自然也會增加。
不過雖然觸手增加，病毒似乎也為了求生存，在「重症率」和「盛行率」之間做了取捨，這次變異看來大幅降低了宿主的死亡機率。黃軒醫師表示，從症狀來看，以往Delta的症狀主要以重症呈現，包括了嚴重疼痛、流鼻水、咽喉痛等，甚至是死亡；Omicron則據發現的南非醫師Dr Coetzee描述，案例症狀都相當輕微，只有疲倦、頭痛、喉嚨癢。因此目前各界專家普遍認為，新冠病毒正持續流感化。
Omicron孩童感染率提升？醫指可能關鍵！
面對Omicron在全球各地散開，不少人擔心是否也更容易出現氣溶膠（俗稱在高風險區呼吸就會染疫）、躲過免疫系統、打了第二劑還是出現突破性感染等問題。對此黃軒醫師表示，這些問題確實皆有可能，不過正如前述，這次的變異看似已經相當接近流感病毒，流感病毒其實在世界各地也並沒有消失，持續存在著，因此對於這幾點不必過度擔憂。
值得注意的是，也正因為病毒正呈現流感化的趨勢，對人體的影響，可能將從以往認為孩童感染的機率不高、成年人感染率較高、年長者重症率高，演變成孩童感染率提升、成年人感染率依舊較高、年長者一樣有重症風險的情勢。
這次變種病毒擴散為南非第四波疫情，茨瓦內市在兩星期內就有100多位5歲以下的孩童住院，推估很有可能和父母未施打疫苗有關，該地未接種疫苗率就約達80～90%。因此即便這次病毒變種看似殺傷力減弱，任何人能打疫苗都還是應盡早接種，並持續做好防疫。
新冠病毒流感化安全了？醫：沒到終點不可鬆懈！
黃軒醫師提醒，新冠病毒和人類兩者之間有如馬拉松競賽一般，比的是兩者之間的「續航力」，現在病毒從殺傷力來看已有逐漸衰弱的趨勢，在這重要時刻上更是不能鬆懈。且Omicron因為變異至今才短短幾周，也還需更多研究討論，現階段各專家也只能與民眾分享現有資訊，是否真為流感化還有待確認，不論如何皆不可大意。而近日開始討論的第三劑疫苗，未來自然也還是建議接種，抗體在人體中是會隨著時間消退，此情況遭受感染並非「突破性感染」，而是「正常感染」，加打第三劑進駐生力軍對於防疫絕對是有所幫助。建議民眾面對此病毒以平常心做好日常防疫即可，尚且不必恐慌。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。