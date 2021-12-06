▲ 勞斯萊斯 Ghost 全新 2022 台灣在地攝影第三彈公開

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極簡的層峰美學，回歸簡約的設計之道，全新 Ghost 展演都市叢林之美
全新 Ghost 用「以約馭博」一詞貫穿整個車款設計理念，而源自於英文 Post Opulence，文義為用最極簡的設計方式呈現日漸複雜化的設計生態。在全新 Ghost 車身上，看不見多餘的車身線條，也沒有過於浮誇的板件堆疊，秉持著勞斯萊斯飄馳線的設計概念，設計師用最簡單的方式打造最簡約的全新 Ghost 外觀。最好的設計，不需要過多的浮誇，在都市叢林中，全新 Ghost 更與都市中的建築美學互相呼應，用以約馭博的精神去審視都市建築中的時尚與典雅。
最純粹的美學展現，探訪山林秘境 盡顯以約馭博的返璞歸真
本次在地拍攝除了在台北市精華區拍攝都市叢林外，攝影團隊也至宜蘭頭城一處秘境做了取景。大自然是最天然的背景，亦是一塊最美的畫布，只需稍加點綴即可呈現一幅完美的作品。在深山溪流中，孤獨的石橋搭配全新 Ghost 簡約的車身線條，展現出工藝設計美學與大自然最美的契合。從山林溪谷到私人民宿，一路上路途蜿蜒，但Ghost 展現出從容不迫的態度，用靈活敏捷的新世代車體打造往返都市叢林與大自然秘境的最佳移動工具。
全新 Ghost 標軸版自我駕馭隨心而行，穿梭都市怡然自得
新世代的勞斯萊斯 Ghost 打破過往給人限定後座買家的刻板印象，與第一代 Ghost 標軸相比，全新 Ghost 標軸車身長度增加 89 毫米，達到 5,546 毫米。其車身寬度增加 30 毫米，達到 1,978 毫米。更為顯著的是全新 Ghost 的車身隔板及車底板均採用雙層結構，該架構設計不僅與全時四輪驅動系統、四輪轉向系統和全新設計的底盤懸架系統完美契合，兩組懸架總成均置於車輛前部，而 6.75 升 V12 引擎動力總成高達 563 馬力及 850 牛/米的最大扭矩並置於前軸後方，讓全新 Ghost 得以實現 50 比 50 的最完美重量分配，讓全新 Ghost 無論是在市區穿梭或是高速巡航皆能有靈活敏捷的操控特色。駕駛全新 Ghost 悠遊於都市間與天地美景中，實為人生最美的生活體驗。
邁入下一個全新世代，台灣勞斯萊斯汽車將持續發揚品牌年輕化精神，引領創新潮流
全新 Ghost 的誕生不只是代表勞斯萊斯又改款了一台車，而是在這 10 年的歷史歲月中，勞斯萊斯跟隨著世界的腳步前進，不因身為百年奢華層峰品牌而自傲，勞斯萊斯細心聆聽來自全世界客戶對於完美產品的期許，對於層峰藝術臻品的渴望，而除了提供無與倫比的乘坐舒適性外，從容自在的自我駕馭感受也是勞斯萊斯汽車要提供給新世代年輕層峰人士的一個完美答案。最完美的產品需要親自的品鑑，更需要自我的駕馭並與勞斯萊斯一同探索這精采與未知的世界。