單車漫遊｜騎乘三貂嶺自行車道，鑽入密道中看百年古徑
從雙溪區好寧靜的牡丹車站前出發，即將在2022年初展開試營運的「三貂嶺隧道、三爪子隧道」是將舊時宜蘭線鐵路隧道，歷經30年荒廢的重新「打開」後，在嚴守著設計師修舊、仿古、不破壞生態的堅持之下，倚著已經自然長成的林相、流水與山林生態，建造出全台第一條「鋼筋自行車道」，騎乘穿梭在裡頭直到隧道盡頭在幽暗中，設計師利用水池設計讓洞口從黑到亮，與三貂嶺翠綠山色相印成讓人驚艷的鏡面反射倒影，幸運的話還能跟對岸火車相遇呢！
行遍天下旅遊網
2021-12-07 07:30:41
從牡丹出發前，還可先至牡丹車站旁鐵道，看全台最彎鐵軌火車歪著頭行駛過的有趣畫面，漫遊牡丹老街裡，聽很有想法的年輕人返鄉開設好吃麵包舖的初心故事。行至三貂嶺後更可在壺穴、溪流中呼吸純淨空氣與聆聽流水聲，到香港人開設的圖書館，賴在礦工澡堂裡讀一本香港選品書籍，把玩一個充滿不羈感的陶藝品，跟三貂嶺的喵喵在這裡度過一段時光。 最後更可到雙溪出海口的河海交界處，享受一段即使冬天也能下水的SUP音樂體驗，跟著教練的指導在經過完善設計之下，或站或坐、在平靜水域裡聆聽一場音樂饗宴，喝一杯暖冬紅酒，感受最獨特的冬日運動樂趣。 單車道TIP
難易度：初級
適合族群：親子、朋友
長度：從牡丹0K開始到三爪子鐵路隧道全長共2Km
租車資訊： 牡丹站前租借Ubike（暫定，以市府最後公告為準）以Ubike費率計費
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