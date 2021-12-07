特企／十大嚴選「穀得GOOD」產品競賽第七屆出爐！

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農糧署說明，今年度「十大嚴選穀得（GOOD）產品競賽」除延續以往比賽項目評選國產米穀雜糧製成的「消費產品」及「素材產品」外，並將「年度主題」以大小朋友喜愛、市場接受度高的「紅豆」作為主題，鼓勵食品加工業者、農民團體及農企業等推出多元、健康、高品質、安全之米穀雜糧相關產品。經學者專家嚴格評選出10項優選及4項佳作，其中有：如使用高雄選10號黃豆、國產稻米及薑黃，釀造出第一支國產薑黃味噌產品；採用100％國產紅薏仁為原料的紅薏仁極顏雪花片；使用100％國產小麥釀造且經橡木桶熟成的小麥威士忌等。除此之外，還有通過產銷履歷驗證，具安全溯源的幸福千千歲黑豆乳、產銷履歷陽光樂豆乳、屏香禾味_超級水磨蓬萊米粉等產品，從這些得獎的穀得獎優良產品中，可以發現除了國產穀物的占比提升外，廠商產品多樣化及加工水準亦逐年提升。
國產雜糧具有健康、新鮮、安全、非基改、低碳足跡等特色優點，不斷推陳出新的優質國產雜糧加工品，符合全家大小不一樣的口味需求，12月4日(六)、5日(日)於臺北希望廣場C區設有十大嚴選穀得產品共11個攤位進行頒獎典禮及展售會，國人利用假日前往人潮洶湧的希望廣場選購得獎產品，鼓勵一年來用心研發的國產優質、健康雜糧產品。
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