COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

特企／十大嚴選「穀得GOOD」產品競賽第七屆出爐！

▲「十大嚴選穀得GOOD產品競賽」在希望廣場頒獎。（圖／品牌提供）
▲「十大嚴選穀得GOOD產品競賽」在希望廣場頒獎。（圖／品牌提供）

本報訊

2021-12-07 11:11:10

我國雜糧生產環境優良、食品加工技術卓越，各式雜糧加工品逐年研發創新，為鼓勵食品加工業者、農民團體及農企業等持續運用國產雜糧開發多樣化產品，提升穀物科技與產業能力，並促進穀物產品認知和應用推廣。行政院農業委員會農糧署及社團法人臺灣穀物產業發展協會，自104年起輔導社團法人臺灣穀物產業發展協會辦理「十大嚴選穀得（GOOD）產品競賽」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年計有26家廠商報名，參賽件數更突破往年紀錄高達43件，經過評審團隊依照產品營養機能性、創新製程技術、通路接受度、安全驗證等面向嚴格評選後，最終選出10項優選及4項佳作，於12月4日在臺北希望廣場公布本屆最優質安全且最在地的雜糧好物，並現場頒獎表揚得獎單位。

農糧署說明，今年度「十大嚴選穀得（GOOD）產品競賽」除延續以往比賽項目評選國產米穀雜糧製成的「消費產品」及「素材產品」外，並將「年度主題」以大小朋友喜愛、市場接受度高的「紅豆」作為主題，鼓勵食品加工業者、農民團體及農企業等推出多元、健康、高品質、安全之米穀雜糧相關產品。經學者專家嚴格評選出10項優選及4項佳作，其中有：如使用高雄選10號黃豆、國產稻米及薑黃，釀造出第一支國產薑黃味噌產品；採用100％國產紅薏仁為原料的紅薏仁極顏雪花片；使用100％國產小麥釀造且經橡木桶熟成的小麥威士忌等。除此之外，還有通過產銷履歷驗證，具安全溯源的幸福千千歲黑豆乳、產銷履歷陽光樂豆乳、屏香禾味_超級水磨蓬萊米粉等產品，從這些得獎的穀得獎優良產品中，可以發現除了國產穀物的占比提升外，廠商產品多樣化及加工水準亦逐年提升。　

國產雜糧具有健康、新鮮、安全、非基改、低碳足跡等特色優點，不斷推陳出新的優質國產雜糧加工品，符合全家大小不一樣的口味需求，12月4日(六)、5日(日)於臺北希望廣場C區設有十大嚴選穀得產品共11個攤位進行頒獎典禮及展售會，國人利用假日前往人潮洶湧的希望廣場選購得獎產品，鼓勵一年來用心研發的國產優質、健康雜糧產品。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
39.42%60.58%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀