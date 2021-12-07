煮麵只加鯖魚罐頭？媽「多倒1罐」湯秒升級：阿嬤的大招
泡麵因為其便利且便宜的特性，成為不少人宵夜以及正餐的首選，不過，許多人尋求便利的同時，也希望攝取營養均衡，會到超市、大賣場購買單純的袋裝麵條，自行加入配料煮成家常麵，而通常，不少人都會加入鯖魚罐頭烹煮，是不少人的最愛。不過，近日就有網友分享「家常麵獨門作法」，貼文引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-07 15:24:27
原PO在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出，這是簡單又美味的罐頭麵，完全沒有魚腥味！除了要加入鯖魚罐頭之外，一開始就要加入「肉醬罐頭」拌炒雞蛋跟洋蔥，然後倒入鯖魚罐頭的醬汁後加水，滾後將麵條放入，麵條快熟時加入高麗菜和鯖魚肉塊，煮滾起鍋就超好吃囉！
貼文一出，網友紛紛回應「加肉醬也太邪惡了吧.....感覺好好吃」、「謝謝分享....沒有加過肉醬」、「下次也來試試看肉醬的作法」、「下次也加看看肉醬，平常都只有放鯖魚罐頭而已」、「還真沒聽說過可以加入肉醬的」。
另外，也有不少吃過「肉醬鯖魚罐頭麵」的老饕透露「古早味的味道都飄出來了，老一輩才知道的」、「我阿嬤的絕招啊，肉醬+鯖魚罐頭，小孩都可以多吃兩碗」、「我老公也超愛吃這煮法」、「阿嬤也超愛這樣煮，比只有鯖魚罐頭好吃」、「湯頭更好喝，加肉醬我都多吃兩碗」。