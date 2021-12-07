2少女放學不回家　在《死亡教室》慘被軍人性侵

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其實《死亡教室：母校》不同於過往的南韓恐怖電影，是以真實發生於1980年的光州事件為靈感，透過傷痛傳達出想帶給社會大眾的訊息，也令許多觀眾聯想到臺灣的校園恐怖電影《返校》，同樣都是以高中校園為故事舞臺，刻畫出在戒嚴時期下，高壓統治所導致的驚悚悲劇故事。
李美英導演表示，她透過節目《想知道真相》，得知在1980年光州事件時，有女高中生遭戒嚴軍隊性暴力對待，便以此歷史事件為靈感，開始構寫劇本，她說：「覺得少女們所經歷的恐懼是十分殘酷的，且令人驚訝。無論再怎麼想像、看了相關資料，都無法接近那恐懼和傷痛。」
飾演光州事件受害少女的BIBI金亨瑞，在劇中面對許多殘酷場面，據說她的老闆看了電影後，感到十分不捨落淚。對於首次參演電影的感想，BIBI表示：「當初在知道有機會參加角色甄選時，覺得這是老天爺賜給我的機會，彷彿命中注定。拍攝過程中也感受到自己的不足，但幸好合作的演員們、導演都十分照顧我，讓我在拍攝期間感到很自在，讓我之後想再繼續挑戰演戲這份工作。」《死亡教室：母校》12月10日在台上映。
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