年開90萬張處方籤　過敏藥含釀自殺成分改列後線用藥

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洪國登進一步解釋，含montelukast成分藥品雖然過去合格用在治療氣喘或是過敏性鼻炎，但卻可能會出現非常強烈的精神方面副作用，例如情緒改變、行為怪異、出現自殺意念甚至自殺行為，風險其實明顯大於利益。
洪國登表示，每年含有montelukast成分藥物的處方籤大約開出90萬張，都是錠劑口服藥，有些會磨成藥粉，不過沒有人會想吃過敏藥吃到跑去自殺，且市面上還有許多抗過敏藥物或是類固醇可替代，因此限縮使用，改列後線用藥，僅用於先前已接受過其他抗過敏藥品，但療效不佳或無法耐受的成人及小兒的日間及夜間的過敏性鼻炎。
食藥署提醒，醫師開立含montelukast成分藥品予過敏性鼻炎病人時，應遵循110年12月7日公告的再評估結果，審慎評估其用藥的風險與效益，同時於用藥期間監測病人是否出現神經精神等相關症狀，並提醒病人或其照護者嚴密監視服藥後情形，如出現行為改變、自殺意念或行為時應立即回診。
食藥署也呼籲民眾，該成分藥品屬於醫師處方，應遵循醫囑服用，切勿自行過量或減量使用，服藥後若出現身體不適或是發現自己曾在用藥後發生怪異行為或情緒改變，像是睡眠不佳、憂鬱或焦躁不安等，請立即回診尋求醫師協助。
此外食藥署也要求，含有montelukast成分藥品的31家許可證持有商，應於111年7月31日前完成適應症及中文仿單變更，逾期未完成者將廢止其許可證。
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