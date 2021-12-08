特企／全國電子年終衝一波「超殺雙12」回饋大放送！
每到年末最讓人期待的「雙12購物節」，全國電子也跟上腳步祭出今年最後一波「1212振興年終慶」，限時最高25%回饋，讓民眾得以大買一波。消費者們不妨趕快摩拳擦掌，抓緊最後的機會，把想入手已久的商品一次通通帶回家。全國電子表示，往年年底都是民眾送禮和汰舊換新的時期，因此全國電子替消費者們著想，於12/8-12/14推出「1212振興年終慶」，活動期間指定三星電視76折起再享家電好禮三選一，還可搭配街口支付最高再享8%回饋，綁定LINE會員還可參加「扭轉派對」，海量折價券天天抽，最高有5000元現折折價券，等著消費者來拼手氣。
看準年終換購家電的民眾更不能錯過這檔優惠，「1212振興年終慶」期間全館指定家電九折，購買空調原廠回饋最高8000元，還可享有全國電子專業的總統級精緻安裝和免費8年延長保固。此外，週末環保集點還有獨家加碼點數十倍送，最高回饋2000元。全國電子也貼心提醒，現在購買空調、冰箱、除濕機還可申請政府貨物稅減徵，最高可退2000元。除此之外，購買TOSHIBA冰箱、洗衣機還能上網登錄抽百萬大獎，有機會帶回TOSHIBA冰箱、洗衣機等超值好禮。
年末聚會時最需要好玩的活動和親人朋友們互動，全國電子在此推薦民眾以現在最熱門的Switch搭配大尺寸電視一起玩，一秒將氣氛炒到最高點。1212活動期間購買指定電視，除可享超殺九折優惠外，消費滿40000元即可享精美好禮三選一，讓消費者能同時帶回禾聯掃地機、除蟎吸塵器或Tescom吹風機。
除了在家電上推出優惠外，全國電子也照顧到廣大的3C族，活動期間凡購買指定筆電即可現折1212元，購買ASUS OLED筆電或ACER指定筆電再送延長保固卡；購買指定桌電也有現折500元優惠。此外，全國電子也有祭出手機舊換新，3C商品0元起等多項優惠，讓3C族們能在年終汰舊換新以優惠價格購入新機，好好犒賞一下自己。
揪感心的全國電子除商品多樣，選擇豐富外，還同時會站在消費者的立場上，推薦最合適的產品。在售後服務上，全國電子也會提供最完善的安裝服務和專人諮詢，為的就是能讓消費者能有最愉快的消費體驗。