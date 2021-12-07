社群成閱讀新趨勢 誠品吳旻潔布局全通路文化生活生態圈
誠品今（7）日發布年度閱讀報告，董事長吳旻潔現身也再度宣告事業體的布局。在社區創新店部分，第一家店才剛剛在內湖開設，預計2025年社區店將擴及到100家、業績成長8倍。另外，新竹竹北遠百店將於下個月開幕，2023年新店裕隆城將有一萬坪以上的亞洲最大店點、2024年則將於台南南區設立全新獨棟大型店點，占地6000坪。
記者許家禎/台北報導
2021-12-07 18:43:25
誠品今日發布「2021誠品年度閱讀報告」，誠品觀察到疫情改變，去中心化了民眾購物模式，讓大家消費型態變得更在地化，也更貼近生活，其中誠品線上較去年同期成長翻倍，年增230到250%。而在社區創新店部分，今年內湖開設第一家80、90坪的社區創新店，像這樣的社區創新店希望到2025年能擴及到100家，讓閱讀走進生活。預計2022年第一季，將開展第二家社區創新店。
此外，2022年誠品將於馬來西亞吉隆坡開展東南亞首店，占地2000坪。董事長吳旻潔今日也證實，誠品將在下個月進駐遠百竹北店，是繼新竹巨城誠品後再一家店點。她指出，誠品近年積極調整，去年關了很多店後重新調整展店節奏與腳步，再經過這一年後，搭上迷誠品podcast、誠品線上、YouTube、tiktok等全通路行銷觸及、成績不錯，要跟大家說「現在走的方向是正確的」。
誠品觀察到疫情這一年，閱讀能量不減，購書動能提升，生活在地化，因此Podcast、YouTube等數位媒介的魅力不容忽視，除了自製影音、直播推廣好書、短影片類型的tiktok也成為年輕讀者購書的重要參考。另外，除了台灣，誠品耕耘大陸蘇州、香港與日本市場，引進新書達9.2萬種，帶動超過2000家出版社、12萬種繁體中文書輸出。2022年將持續將誠品打造成全通路文化生活生態圈。