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為孕停藥病情復發　僵直性脊椎炎讓她情緒崩潰！

為孕停藥病情復發　僵直性脊椎炎讓她情緒崩潰！
為孕停藥病情復發　僵直性脊椎炎讓她情緒崩潰！

健康醫療網

2021-12-08 11:01:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】30歲的美美（化名）是一名職業女軍官，由於患有僵直性脊椎炎，透過規律藥物控制。結婚後一直有計畫懷孕，因擔心藥物影響便自行停藥，後來幸運懷孕2個月後，發現自己下背痛狀況越來越嚴重，不僅晚上無法好好睡覺，也嚴重影響白天正常工作效率，加上懷孕前期的不適症狀，讓她飽受身心煎熬，情緒崩潰！後來她回診風濕免疫科尋求協助，經與醫師溝通後，接受生物製劑治療，使用一個月後就明顯改善疼痛症狀，目前僵直性脊椎炎獲得穩定控制，讓她相當期待寶寶到來。

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僵直性脊椎炎常見腰痛屁股痛　男女患者比例2：1

國軍臺中總醫院中清分院副院長暨風濕免疫科主任楊登和醫師表示，僵直性脊椎炎是一種自體免疫疾病，好發於20到40歲的年輕人，屬於一種發炎性的下背痛，在診間常見患者求診的主要原因是腰痛、屁股痛，甚至有些厲害的會造成周邊關節與接骨點的發炎，會影響患者行動、工作與日常作息。

楊登和醫師補充，許多人會以為僵直性脊椎炎並不常發生在女性身上，但臨床上僵直性脊椎炎的患者男女比例約是2:1，男生數量比女生數量多一些；另外，這個疾病與家族遺傳也有關係，診間常見父子檔或是母女檔的病患，而家族遺傳原因在於HLA-B27的基因，若是直系親屬有僵直性脊椎炎的基因，那下一代的孩子有該基因的比率為50%，但實際發病的機率約20%左右。

生物製劑治療降低止痛藥使用　懷孕患者亦可安心使用

針對僵直性脊椎炎的治療方式，楊登和醫師認為，目前第一線的治療還是以使用一些口服的非類固醇抗發炎藥物為主，除了止痛也同時減少患者脊椎發炎的程度，但這些藥物長期服用可能會傷害肝臟或腎臟，建議患者應把握年輕黃金治療期，也就是在40歲之前儘早診斷治療並定期追蹤，以減少日後之脊椎變形。

楊登和醫師進一步說明，針對傳統抗發炎藥無效的患者，可使用生物製劑，臨床上約9成患者在使用生物製劑後，能有效緩解疼痛與發炎症狀，大幅減少止痛藥的使用量；另外有計劃生育的女性患者，也有合適的生物製劑可以使用，藥物作用較不影響胎盤，在懷孕全期及哺乳期都可持續使用，對想要懷孕及哺乳的年輕婦女是一大福音。

遵循醫囑保持運動習慣　長期抗戰僵直性脊椎炎

楊登和醫師提醒，僵直性脊椎炎的治療就像長期抗戰，隨著患者年齡越大，免疫力會漸漸下降，此時很多僵直性脊椎炎的狀況有可能逐漸穩定，因此要及早診斷把握年輕黃金治療期，另外，患者千萬不要因為怕痛而不運動，建議多做些伸展型運動，像是游泳、瑜珈、伏地挺身或是拉單槓，都能有效緩解疼痛，穩定控制病情。



資料來源：健康醫療網 為孕停藥病情復發　僵直性脊椎炎讓她情緒崩潰！

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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