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范雲：嚴正請國民黨停止利用女人傷痛換政治紅利

▲范雲今（8）日表示，她嚴正請國民黨停止再利用女人的傷痛，獲取政治紅利。（圖／記者王敏旭攝，2021.12.8）
▲范雲今（8）日表示，她嚴正請國民黨停止再利用女人的傷痛，獲取政治紅利。（圖／記者王敏旭攝，2021.12.8）

記者王敏旭／台北報導

2021-12-08 11:14:17

國民黨文傳會主委凌濤昨指出，民進黨立委范雲連面對民進黨內部權勢性侵、性別暴力等議題，都選擇性「噤聲」。范雲今（8）日受訪表示，她嚴正請國民黨停止再利用女人的傷痛，獲取政治紅利；國民黨文傳會指責她認識林秉樞，卻沒有譴責性別暴力，這是絕對的扭曲事實。

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范雲表示，對於高嘉瑜傷痛是感同身受，上從蔡英文總統、黨團的立委都多次開記者會，她也邀請5、6個婦女團體一起站出來，聲援高嘉瑜跟所有的受害人、譴責加害人，思考如何不會有下一個受害者，但國民黨都沒有看到。

「民進黨從上到下沒有任何一個人，因為認識有人認識林秉樞而不去譴責這樣的性別暴」。范雲說，如果國民黨真的關心性別暴力，請跟她一起在立法院，把這次最被威脅的性私密影像條例修法完成。她也想問國民黨，當陳雪生在立法院性騷擾她的時候，國民黨有人站出來譴責嗎？

范雲指出，認不認識加害者不重要，重要的是遇到這樣的事情，不管是身邊的人、朋友，還是一個不認識的，都應該共同譴責請國民黨。國民黨任何還有良心的人，不要再利用女人的血淚、傷痛，得到政治紅利，希望這件事情可以到此為止。

至於昨日曝光林秉樞與范雲等人聚餐的照片。范雲表示，她跟鍾佳濱、郭國文委員聚餐到一半，郭國文主動說要邀一個朋友過來，在這之前她並不認識林秉樞，聚餐不是林秉樞要約，雖然那餐是她請的。不過認不認識這名加害人不重要，重要的是要譴責性別暴力跟加害人。

另外也有網友指出，今年3+11、林秉樞事件都與范雲有關，是「范雲元年」。范雲則表示，她個人是小粉紅跟網軍的受害者，請大家停止利用小粉紅跟網軍霸凌她個人。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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