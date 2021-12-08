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錢薇娟分享，過往在疼痛及物理治療的討論上尚不普及，運動員多是透過消炎止痛藥或開刀。不僅治標不治本，更降低肌力及柔軟度，造成極大的職業傷害。此外，隨著體力衰退、運動量減少，運動傷害所導致的「慢性疼痛」會慢慢湧現。
錢薇娟表示，在退役後，肩頸、腰椎、膝蓋等部位的疼痛才陸續顯現，大幅扭轉身體、蹲下對她來說很辛苦，甚至懷疑自己的身體是不是比一般民眾還糟糕。錢薇娟指出「重視疼痛、及早治療，才有助於運動員的職涯發展。」現在她則強力建議受傷的球員應接受，增生療法、徒手治療、運動治療的「整合性療法」，達到全面緩解及預防慢性疼痛發生。
增生療法效果達八成 七成患者追蹤後無關節退化情形
診所總院長林訓正提醒：「運動頻率不足、久坐不動、姿勢不良或動作錯誤均會誘發身體組織僵硬或傷害，若反覆發生將造成肌肉筋膜或關節損傷，演變為慢性疼痛。一般民眾的身體機能、反應神經比運動員差，更應當心活動異常所導致的傷害。」運動傷害或慢性疼痛可尋求疼痛醫師或物理治療師的幫助，若想達到最佳的治療成效並縮短療程，建議患者應接受增生療法、徒手治療、運動治療的「黃金三角整合治療」。
林訓正解釋，物理治療師介入初期以減輕疼痛，恢復關節活動為目的，增生療法搭配徒手治療則可以正確活動關節、加速恢復，此外，不是治療好就沒事！更要藉著運動治療引導個人化功能性動作訓練，後續才能避免反覆錯誤動作習慣而再次受傷。
診所院長鐘英華表示，增生療法可分為葡萄糖及血小板增生療法等，前者製造發炎反應促進身體修復、後者則藉由血小板特性加速修復速度。增生療法對於慢性疼痛治療效果高達八成，針對肩頸、膝蓋等關節部位則更為顯著2。在為期半年至一年的追蹤中，除臨床指標及關節功能進步，有七成的患者沒有再發生關節退化情形3。後續物理治療師則會評估儀態、骨骼排列、動作模式等，找出造成組織不當受力的原因，並利用徒手治療及運動治療等方式緩解疼痛及回復功能。
醫師、物理治療師搭配AI運動處方 打造全新治療選擇
診所創辦人張偉弘表示，台灣即將進入超高齡社會，且現代人熱愛運動，因此各種疼痛、退化的問題越來越多，有鑒於目前健保所給付的治療方式大多只有儀器治療，希望能透過民間的力量，補足健保的缺口，將物理治療師最專業且重要的「徒手治療」、「運動治療」發揮出來，秉持「生生不息，好好運動」理念，從源頭解決疼痛因子並回復身體機能，找回健康生活的主導。診所也內備有醫療級運動復健器，透過導入AI技術，機台可依個人基礎及反應能力，逐步增加運動強度，達到訓練目的。
參考資料：
1. 台灣趨勢研究股份有限公司.第三級警戒下防疫新生活調查：生活篇
2. The Florida Academy of Pain Medicine (FAPM). Regenerative Injection Therapy (RIT):Effectiveness and Appropriate Usage
3. Brian Halpern 1, Salma Chaudhury, Scott A Rodeo, Catherine Hayter, Eric Bogner, Hollis G Potter, Joseph Nguyen. Clinical and MRI Outcomes After Platelet-Rich Plasma Treatment for Knee Osteoarthritis
資料來源：健康醫療網 全身痠痛找不到原因？ 「黃金三角治療」全面緩解
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊