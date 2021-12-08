累喘腫是心臟衰竭徵兆？如何趨吉避凶讓心臟遠離衰竭？

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心血管疾病長年踞居台灣十大死因第二位，其中心臟衰竭被稱為心臟的癌症，亞洲大學附屬醫院心導管室主任黃國書醫師說明，心臟衰竭是心臟共同疾病最後的一個路徑，又可分為收縮型及舒張型，常見於老年族群。不過，不只是老化會造成心衰竭，疾病的進展也可能影響到心臟功能，成因可分成缺血性或非缺血性所致，其中缺血性最常見的就是心肌梗塞，若心肌梗塞沒有得到良好治療及照護，容易發展成為心臟衰竭；非缺血性則包含甲狀腺亢進、貧血等，若能獲得早期治療及照護，心衰竭功能很有機會恢復正常。
黃國書主任表示，除了累、喘、腫是心臟衰竭常見症狀，由於心臟主要的功能就是將血液輸送到全身，一旦輸送量不足，像是腎臟的血液不足，將造成尿液變少。心臟收縮功能不足時，也可能影響肺部功能、造成肺部積水，導致呼吸困難，後續影響下肢血液回流，導致下肢水腫。其中端坐呼吸也是心臟衰竭症狀之一，因為白天時間大多處在坐或站立的姿勢，水分因為重量關係累積在下肢，到了晚上平躺後，血液回流到肺部、心臟，這時若心臟功能不佳，就可能造成肺部血液蓄積、平躺時會感到呼吸困難，必須要坐起來才能呼吸。可依據病人的症狀，使用紐約心臟協會分類將心臟衰竭分為四級，級數愈高代表症狀愈嚴重，需要給予更多更積極的治療。
不只老化會衰竭！這些族群也好危險！
黃國書主任說明，心臟衰竭主要風險族群有高血壓、糖尿病、心血管疾病及抽菸等，沒有良好控制危險因子，將容易發展成為心臟衰竭，並強調，老年族群易喘的症狀，不一定就是心臟有問題，務必及早就醫詳細檢查。
目前心臟衰竭治療除了藥物治療，有些患者因為左右心室不同步，可能需要使用節律器治療，重要的是與主治醫師討論合適治療策略，並配合醫囑積極治療，千萬不要因為症狀改善就停止就醫。黃國書主任呼籲，及早發現及早治療能獲得較好的預後，尤其在第一年開始治療，心臟功能恢復機會極高、生活品質改善大。主任曾收治一位80歲個案，一開始就醫時是坐著輪椅，且有肺部積水、下肢水腫等症狀，但經過適當治療後，目前恢復良好，也可以不用再使用輪椅。
如何與心臟衰竭和平共存？掌握日常關鍵！
黃國書主任建議，心臟衰竭患者日常應注意水分、鹽分攝取，運動量應視症狀而定，也可諮詢專業的運動處方作改善。最後，呼籲患者切勿擅自停藥，尤其疫情期間許多患者擔心染疫風險，沒有持續回診拿藥，後續再追蹤時，心臟功能已大幅下降。雖然目前有些心臟衰竭成因尚未確定，但經治療都能獲得良好改善、恢復，及早發現及早治療、積極配合醫囑治療才是與心臟衰竭和平共處的正確關鍵。
本衛教文章由台灣諾華協助刊登
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