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九成人忽視累、喘、腫　心臟衰竭小心冬季奪命

九成人忽視累、喘、腫　心臟衰竭小心冬季奪命
九成人忽視累、喘、腫　心臟衰竭小心冬季奪命

健康醫療網

2021-12-08 12:31:04

【健康醫療網／記者林怡亭報導】冬季為心血管疾病的好發季節，近期氣溫驟降且早晚溫差甚大，會使血管收縮劇烈，嚴重甚至造成心肌梗塞及心臟衰竭惡化，提高死亡風險。根據2020年國人十大死亡原因統計，「心臟相關疾病」仍高居第二位，僅次於癌症，平均每26分鐘就有1人死於心臟相關疾病，一年累積下來更是超過兩萬人，而其中致死率最高的便是「心臟衰竭」。然而大部分國人特別是年長者，對心臟疾病和心臟衰竭認知不足，多半誤以為「累喘腫」只是正常老化現象，高達九成的患者無法早期警覺到心臟衰竭相關症狀；即使已確診心臟衰竭，也未必規律就醫或用藥，低估其危險性，尤其在COVID-19新冠肺炎疫情期間風險更甚。心臟相關疾病患者因原先心臟已有功能缺失或免疫功能下降等狀況，面對病毒侵襲時更容易導致併發症產生甚至重症致死。

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容易疲勞、沒動也喘、雙腳水腫　請盡速就醫

心臟衰竭常見的症狀為「累、喘、腫」，包含身體疲倦：無特殊過量運動但容易無力疲勞；呼吸困難：平時走沒幾步路就開始氣喘吁吁，尤其晚上喘得更厲害且無法躺平；雙腳水腫，提醒民眾若有以上症狀就要立刻就醫並進行檢查。

新光醫院心臟內科蔡適吉副主任指出，目前心臟衰竭治療發展已十分進步，只要即早發現症狀、及時就醫積極治療並正確照護，疾病就可穩定控制；過去曾收治一位男性患者，未接受治療前因嚴重累喘腫症狀不得不住院，後來積極配合用藥指示與搭配專業的心臟衰竭團隊照護後，活動力變好了，也恢復正常生活，甚至還能和家人一同出門旅遊；所以再次呼籲民眾，若即早發現症狀、積極治療並穩定回診，是有機會使疲憊無力的心臟恢復且保持生活品質的。

冬季為心臟衰竭入院高峰　新光醫院推衛教展

蔡適吉副主任進一步提醒心臟衰竭患者，冬季為入院的高峰期，更應該要隨時「觀」測「心」臟與身體的警訊，平時也需注意保暖及日常飲食控制、記錄每日身體數值，如近期發現症狀更加嚴重，建議立即回診，才能有效控制心臟衰竭。

新光醫院心臟內科為了提升民眾對心臟相關疾病及心臟衰竭的了解，特別策劃「醫病同心 齊力護心」衛教展，期望有效提高民眾疾病警覺並強化對心臟衰竭疾病的重視。本院將於 2021年 12 月 6 日至 12 月 17 日於心臟內科門診候診區展出衛教牆，並於12 月 6日上午 10 時由洪惠風主任、蔡適吉副主任共同揭幕「醫病同心 齊力護心」衛教展，邀請民眾於展期間一同參與和響應。



資料來源：健康醫療網 九成人忽視累、喘、腫　心臟衰竭小心冬季奪命

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