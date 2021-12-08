《駭客任務》系列最新篇章　基努李維成人類救星

年度壓軸《駭客任務：復活》由原系列鬼才導演拉娜華卓斯基執導，是《駭客任務》系列的最新篇章，日前正式曝光全新預告。預告中過去與現在的畫面互相交錯，虛擬與真實世界的界線似乎變得模糊，可以看到尼歐重返母體，費盡心力找到崔妮蒂，重現一段長達20年的愛情故事，一連串精彩的動作場面也讓影迷更加期待。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-08 12:44:10
原班人馬基努李維與凱莉安摩絲回歸主演，重新飾演各自的經典角色。基努李維再次飾演「湯瑪斯安德森／尼歐」這個雙重角色，他曾經從母體逃出，成為人類的救星。凱莉安摩絲飾演女戰士「崔妮蒂」，又或者是現為人母、熱愛飆重機的「蒂芙妮」。
潔達蘋姬史密斯也回歸飾演做事果斷的將軍「奈爾碧」，她曾經為了錫安的存續而奮戰，如今她將人民的福祉擺在首位。儘管她對於尼歐重返後的影響力抱持懷疑，她的眼神仍流露著令人熟悉的熱情。機智的「莫斐斯」則是由葉海亞阿巴杜馬汀二世飾演，他總是作為尼歐的嚮導，同時也在自我發現的旅程中，實現自己更偉大的目標。
片中其他角色包含潔西卡漢維克飾演的駭客「兔兒」，願意冒險找到拯救人類的救世主；強納森葛洛夫飾演的「史密斯」，是湯瑪斯安德森的事業夥伴，圓滑又自信滿滿；尼爾派屈克哈里斯飾演的「分析師」，是湯瑪斯安德森的治療師，與他一起了解夢境背後的意義；琵艷卡喬普拉飾演的「沙諦」，有著超齡智慧並能看清真相。