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膽結石是常見的疾病，每位患者結石的數量與大小不盡相同，但不一定每位患者皆會有症狀。如果結石卡在膽管可能會出現右上腹或上腹疼痛、背痛、右肩痛、噁心嘔吐、黃疸、發燒、畏寒、尿液呈現茶色或淺色糞便等症狀。
而膽管阻塞可能導致膽囊發炎、引發劇烈的疼痛，嚴重可能造成胰臟炎，併發敗血症等嚴重反應，甚至危及生命。
手術移除膽囊 2方式防麻醉風險
臨床上為手術移除膽囊，不過由於家屬考量阿嬤年事已高，擔心麻醉風險，而拒絕手術。在醫師與病人及家屬討論後，陳阿嬤首先接受放射科蔣咸嘉醫師施以經皮穿肝膽道引流，緩解發炎情形，接著施行經皮穿肝體外取石術。
經皮穿肝膽道引流合併經皮穿肝體外取石術 準確度提升、有效改善病況
蔣咸嘉醫師表示，經皮穿肝膽道引流是透過電腦斷層定位引流，以電腦斷層掃描確定位置之後，再放置引流管將鬱積的膽汁引流出體外；透過電腦斷層定位，除了增加準確度，並有效縮短與改善病情。
而經皮穿肝體外取石術則是藉由放射線透視及超音波的引導輔助下，使用針導管經皮穿肝進入膽管，並擴張形成人工膽道廔管，再使用取石網將結石取出。
資料來源：健康醫療網 九旬長者膽結石 經皮穿肝體外取石術精準、效率高
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