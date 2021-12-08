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九旬長者膽結石　經皮穿肝體外取石術精準、效率高

九旬長者膽結石　經皮穿肝體外取石術精準、效率高
九旬長者膽結石　經皮穿肝體外取石術精準、效率高

健康醫療網

2021-12-08 13:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】91歲的陳姓阿嬤因為發燒、嘔吐就醫，診斷為急性膽囊炎，醫師進一步檢查發現，阿嬤的膽囊及總膽管各有一顆約1～2公分的結石，經施行經皮穿肝體外取石術，成功將膽囊內及總膽管之結石全部移除。

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膽結石很常見　嚴重恐引胰臟炎

膽結石是常見的疾病，每位患者結石的數量與大小不盡相同，但不一定每位患者皆會有症狀。如果結石卡在膽管可能會出現右上腹或上腹疼痛、背痛、右肩痛、噁心嘔吐、黃疸、發燒、畏寒、尿液呈現茶色或淺色糞便等症狀。

而膽管阻塞可能導致膽囊發炎、引發劇烈的疼痛，嚴重可能造成胰臟炎，併發敗血症等嚴重反應，甚至危及生命。

手術移除膽囊　2方式防麻醉風險

臨床上為手術移除膽囊，不過由於家屬考量阿嬤年事已高，擔心麻醉風險，而拒絕手術。在醫師與病人及家屬討論後，陳阿嬤首先接受放射科蔣咸嘉醫師施以經皮穿肝膽道引流，緩解發炎情形，接著施行經皮穿肝體外取石術。 

經皮穿肝膽道引流合併經皮穿肝體外取石術　準確度提升、有效改善病況

蔣咸嘉醫師表示，經皮穿肝膽道引流是透過電腦斷層定位引流，以電腦斷層掃描確定位置之後，再放置引流管將鬱積的膽汁引流出體外；透過電腦斷層定位，除了增加準確度，並有效縮短與改善病情。

而經皮穿肝體外取石術則是藉由放射線透視及超音波的引導輔助下，使用針導管經皮穿肝進入膽管，並擴張形成人工膽道廔管，再使用取石網將結石取出。



資料來源：健康醫療網 九旬長者膽結石　經皮穿肝體外取石術精準、效率高

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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