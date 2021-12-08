義大Outlet Mall 11週年慶折扣再下殺！全球時尚一站購足

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「義大Outlet Mall」11週年慶即日起至12月19日登場，超過700品牌推出驚喜折扣，ARMANI OUTLET全面3折起，2件再9折，3件再8折；HUGO BOSS指定單品5折起；COACH商品全面4折起，滿額再享額外85折；MICHAEL KORS全面3折起；還有多家精品霸氣推出買1送1限量組合。當然，Gieves & Hawkes/D’URBAN、POLO RALPH LAUREN、BROOKS BROTHERS、ck Calvin Klein等品牌也絕對不能錯過；而瑞士頂級錶款LONGINES、RADO、TISSOT、MIDO等也能在鐘錶複合式專賣店Hour Passion一次購足。
「NewYork NewYork紐約新時區」為全台首創美國多品牌複合大店，擁有全台獨家品牌BCBGMAXAZRIA、BCBGeneration、WALTER BAKER、KENDALL+KYLIE、部落客大推紐約輕奢品牌Botkier、廣受好萊塢明星喜愛VINCE CAMUTO、以及深受白領喜愛的Theory，不用出國、不用再委託代購，就能完整感受紐約時尚品牌的魅力，同步最新美式潮流，即日起加入LINE好友現抵100元。
歐洲精品複合大店「LUXURY MALL」集結20個國際精品品牌，包括GUCCI、Burberry、Celine、BOTTEGA VENETA、Balenciaga、Givenchy、YSL 等，還擁有全台唯一的明星愛牌MCM，義大利時尚品牌CHIARA FERRAGNI，以及最受年輕喜愛的精品潮牌MSGM。
穿搭不能單靠衣服，一雙好鞋，才能離時尚更近一步！全台首創歐美精品配件鞋履複合店「Accessories Hall」獨家引進歐美超人氣品牌，有「女王造鞋師」之稱的法國頂級鞋款品牌Roger Vivier、義大利高端精品Salvatore Ferragamo、好萊塢女星的第一首選Jimmy Choo，另有Sergio Rossi、Bally、Stella McCartney，以及復古奢華的ASH、獨特奢華街頭風格的P448等，無論何種風格都能找到自己的經典單品，歡慶開幕3折起，2件再9折。
「iGLAMOUR 愛•迷人」全台最大一站式購足美妝服務專門店，百坪的大空間規劃了5大專區，從保養到彩妝、香水、髮品以及美妝小物等一應俱全。精選國內外超過逾百種獨具風格的品牌，包含VERSACE、Chloé、MOSCHINO等TOP香水品牌，更獨家代理韓國FEMMUE、法國皇室御用護膚algologie、美國果漾系美妝JUICE BEAUTY，以及澳洲天然香氛、保養品牌SENSORI+等，每一款都是美妝控一定不能錯過的經典必買款！即日起至2022年1月5日，精選彩妝57折起、人氣男女香氛47% OFF↑、縮時保養全面5折起，全店消費滿2000元再送超實用粉彩酒精筆。
義大世界購物廣場11歲生日再加碼，12月18日當日只要與義大世界購物廣場同天生日，憑E卡及身分證件即可免費兌換100元電子抵用券，還可有機會參加點數加倍送，最高可得到11倍點數回饋；週年慶期間憑E卡全館當日消費滿1,111元，週週抽iPhone 13以及價值超過2萬元義大世界大禮包(內含義大皇家住宿券乙張、義大遊樂世界門票2張、義大世界購物廣場5000元現金禮券)等多達20個大獎；還有超過17大銀行刷卡回饋，分期再贈現金禮券等。「我不在台灣、我在義大世界」，全台最超值的週年慶就在義大世界購物廣場，更多優惠訊息請上官網洽詢。
而為迎接聖誕節，義大Outlet Mall今年特別以「幸福環繞 閃耀聖誕」為主題，打造近12米高的聖誕樹，萬顆特別訂製的LED燈泡，樹頂上的義大之星，搭配旋轉樓梯及雪人造景，周圍還有千盞流星燈營造浪漫氛圍，是今年必到的打卡景點。
除了義大Outlet Mall 11週年慶集結眾多品牌推出獨家優惠與折扣外，一旁還有全台唯一希臘情境式主題樂園「義大遊樂世界」及二家國際級度級飯店「義大皇家酒店」、「義大天悅飯店」，超適合兩天一夜或是三天兩夜的偽出國輕旅行，年終旅遊購物的首選絕對就是義大世界。
義大世界購物廣場 11週年慶 活動資訊
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