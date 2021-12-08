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新竹臺大分院移植團隊召集人蔡孟昆教授表示，張小姐在移植手術後，發現自己懷孕，很期待新生命的到來，但同時擔心自己接受腎臟移植又長期服用抗排斥藥，是否適合繼續懷孕。所幸產檢時，在超音波下看到3公分大的胎兒在自己的肚子裡拳打腳踢，健康狀況良好。
另一方面，產檢醫師也檢視了目前張小姐服用的抗排斥藥物已經是適合懷孕的用藥，張小姐也就放下心中大石。
早期破水合併子癲前症 跨科團隊照料
新竹臺大分院婦產部林明緯醫師表示，在妊娠34週時，張小姐在凌晨發現大量羊水滲漏及下腹悶痛，於是由家人陪同下趕至急診。就診時發現血壓上升、蛋白尿等子癲前症的狀況，由於早期破水合併子癲前症，與醫師討論後張小姐決定行自然生產。由於早產早期破水，因此讓新生兒住院施打抗生素，產後張小姐血壓迅速恢復正常，新生兒在小兒科團隊照護下的一週後順利出院。
孕婦有移植病史 屬高危險妊娠
林明緯醫師說明，腎臟移植的孕婦屬於高危險妊娠，好發子癲前症及早產情形，因此建議有此狀況的孕婦，需至有完善移植和婦幼醫療團隊的醫療院所進行產檢。
林明緯醫師解釋，服用抗排斥藥並非不能懷孕，但是需於懷孕前先調整對胎兒相對安全的藥物。此外，孕期會造成免疫系統不穩定，因此懷孕前建議先諮詢移植團隊是否適合懷孕，然後待藥物調整至胎兒安全的種類後再行懷孕。
資料來源：健康醫療網 36歲女腎臟移植後懷孕 定期產檢順利自然產
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