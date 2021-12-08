▲ 「YES! 來電」攜合作夥伴推電動車充電全新解決方案

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另外，在台北國際建築建材暨產品展中，「YES! 來電」與華新麗華投資子公司「華貿電機」共同推出「智慧型匯流排充電系統」，為解決住大樓及停車場單一場域大規模建置充電樁數量需求，以電動車充電樁結合高導電率模鑄式匯流排（Busway）、PLC電力線網路橋接器、智慧型分電箱PIU（Plug-in Unit），具有防護等級高達 IP68 以上、耐撞強度IK10防火耐燃特性可運用在戶外建置，此外『智慧型匯流排充電系統』有三大優勢，一、幹線式設計，以匯流排使用PIU擴展即插即用功能，大幅節省電纜線材成本及纜線佔據空間坪效；二、模組化施工，依據場域空間以匯流排模塊式快速組裝，有效降低人力及充電樁須電纜拉線的時間成本；三、遠端監控，業主即可遠處控制充電樁電源啟動、電力監控安全管理需求，解決充電樁與變電室使用傳統電纜線材老化、線路點對點設計及多項弊病。
裕電能源以推動綠能永續為經營方向，推廣充電服務品牌「YES! 來電」並與合作夥伴們共同展出二項重量級解決方案，「Go電綠能移動充電站」、「智慧型匯流排充電系統」，此外，太陽能光電事業自 2018 年投入自營電廠，截至 11 月底累計建置超過 82 座電廠，總體發電量高達 3,025MW，投入近億元資本，裕電以淨零碳為目標，在太陽能光電與電動車充電業務上積極推進，共同打造純淨低汙染的綠能環境!。