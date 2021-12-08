▲ 正式售價 94 萬起！Suzuki Vitara Hybrid 油電版登場

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Hybrid 輕油電 動能節能雙進化
Suzuki 開發 SHVS（Smart Hybrid Vehicle by SUZUKI）智能混合動力車，透過 48V ISG 整合式啟動馬達發電機，提供引擎優異的輔助動能，尤其在起步或瞬間加速時，絕佳的反應速度及順暢性令人印象深刻，油耗表現更高人一等。此外，深受車迷讚賞的 1.4L BOOSTERJET 缸內直噴渦輪增壓引擎，受益於高出力 48V 複合動力輔助，近乎感受不到渦輪遲滯，更創下 23.9kgm/2,000rpm 出色的扭力，再次展現小排氣量大輸出，S 車款更創造 19.3km/L 超低油耗。
外型上全新設計的 LED 頭燈，特殊的藍色飾條分割佈局，配合鍍鉻直柵水箱護罩，營造嶄新車頭扮相，搭配 LED 尾燈創造獨特強悍精神。
ALLGRIP 征服道路 滿足越野迷的嚮往
ALLGRIP 適時智慧型四輪傳動系統，透過四種行駛模式的切換，能根據不同路況及喜好來做選擇，享受暢快淋漓的駕馭樂趣，更憑藉優異車身結構及輕量化設計，實現了寧靜感及優越的油耗表現。
充分享受駕馭樂趣的同時，Suzuki Safety Support 更捍衛每一趟探險，除了國際高度評價的安全測試及完備的被動安全配備，更大的亮點是導入先進的六大安全科技，ACC 主動式安全車距巡航控制、BSM 車側盲點偵測、DSBS 雙感知器煞車輔助、LDWS 車道偏離警示、RCTA 後方車側警示、Weaving alert 駕駛疲勞警示。
靈活空間設計 輕鬆展演全能生活
延續著 Vitara 一貫沉穩優雅的布局，4.2 吋全彩整合式多功能型車資訊顯示幕，多功能觸控式螢幕（具備 Apple CarPlay、Android Auto 功能），斜紋麂皮鋪面的幾何圖紋座椅及後座具備 6/4 分離傾倒設計，靈活的空間機能可帶來 375～710L 的尾廂容積表現。
12 月 8 日現身 現購享好禮
現在前往 Suzuki 全台經銷點試乘 Vitara Hybrid 可享好禮，本月領牌更贈送 Vitara 兩項勁化套件。
- 2021 年 12 月凡領牌 Vitara 車款贈送「不鏽鋼門檻飾板」及「運動版擾流尾翼」兩項勁化套件之促銷方案，Vitara全車系皆適用，期間為自即日起至 2021 年 12 月 30 日止，且須於 2021 年 12 月 30 日前完成領牌程序者有效。
- 來店得 Vitara 車款造型充電線保護套及試乘得 Suzuki 炫潮提袋，活動期間為即日起至 2021 年 12 月 30 日，贈獎活動均需填寫完整客戶資料，贈品數量有限，送完即止。