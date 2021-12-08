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經汐止國泰綜合醫院整形外科主任顏毓秀，診斷是蟹足腫，經整形外科與放射腫瘤科醫師團隊，利用手術切除並採用蟹足腫不易復發的縫合法及整形術，配合低劑量放射治療，解決秦伯伯困擾已久的蟹足腫問題，且經過規律回診觀察，蟹足腫未再復發，讓秦伯伯甚為感謝。
顏毓秀主任提醒，民眾若不慎受傷，可先分辨傷口的深度，若傷口較深，可經醫師判斷後，進行縫合手術有助減少疤痕發生，期間應減少食用刺激、辛辣、易過敏食物，也有助減少疤痕生成。若傷口出現紅腫熱痛，或疤痕組織越長越多超過原本傷口範圍，就應盡快就醫及早接受必要治療。
摩擦疤痕刺激 蟹足腫更增生
顏毓秀主任指出，一般皮膚在受傷後，人體會開始進行修復，若傷口較表淺，僅傷到上皮組織，癒合後較不易形成疤痕，但若傷口深度已傷及真皮層，形成疤痕的機會就會大幅增加。除了傷口深度，舉凡體質、種族、年齡、傷口部位等，也都會影響疤痕的形成及症狀。
常見疤痕可以分為表淺性疤痕、萎縮性疤痕、肥厚性疤痕以及最令病人困擾的蟹足腫。蟹足腫為組織不正常過度增生，隨著時間變寬、變大及變厚，造成病人在疤痕處出現發癢和疼痛等現象，如果抓或摩擦疤痕會越刺激蟹足腫增生，嚴重的蟹足腫可能造成病人情緒和心理困擾，大大影響生活品質。
破壞活躍細胞 降低復發機率
顏毓秀主任指出，關於蟹足腫的治療，以往使用類固醇注射，對於部分患者的確有其效果；若只施行切除手術，則治療效果有限而且容易復發，復發率高達60-100%；但對於反覆注射類固醇卻無效的嚴重蟹足腫患者來說，蟹足腫疤痕「反覆發作」實在令人不勝其擾。
目前治療蟹足腫可運用手術切除疤痕，且採降低皮膚張力縫合及各式整形術或皮瓣手術，再配合低劑量放射治療，藉由放射線破壞過度活躍的纖維母細胞，可減少疤痕增生，此治療效果優於其他治療方法而且可大幅降低復發率。
資料來源：健康醫療網 蟹足腫疤痕癢痛難耐 「手術+低劑量放射」大幅改善
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