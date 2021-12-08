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特企／beanfun!漫畫星強勢登場「必追」三大理由

▲多元漫畫作品beanfun! App看飽飽。（圖／品牌提供）
▲多元漫畫作品beanfun! App看飽飽。（圖／品牌提供）

本報訊

2021-12-08 17:16:56

在生活娛樂平台beanfun!也能追漫畫了喔，眾所期待「漫畫星」12/16強勢登場，少年、愛情、搞笑、寫實等豐富類型漫畫，讓你看到High！

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必追漫畫星理由一　多元作品造星

囊括豐富類型、原創作品，首推不僅有曾獲日本新潮社漫畫大賞的Salah-D「陰間條例」；退伍少校梁紹先，精彩的戰爭作品「燃燒的西太平洋」；還有超可愛由在地新竹人茜Cian所作「台灣特有種」。部部吸睛、話話精彩，等你一探究竟！

必追漫畫星理由二　閱讀星體驗

漫畫星最「大心」閱讀體驗，頁漫、條漫不同原創視角，感受視覺劇情最前線。不單如此，平台功能強力支持，讓冰友們一鍵⍝收藏喜好作品；按讚、留言輕鬆為作品讚聲，想要推薦好作品給其他冰友，一點「分享」揪可以! 12/16 正式上線，歡迎來體驗!

必追漫畫星理由三　同好巄底家

一個人追漫可以看很快；一群人追漫可以聊很多，漫畫星官方打造匿名聊天群：漫畫新聚Talk。讓你想說啥就說啥，與同好暢聊一整晚。享受冰友狂Fun的追漫訊息；把握官方追更的一手資訊就鎖定beanfun!App漫畫新聚Talk

準備好追漫了嗎？12/16漫畫星重磅上線，限時免費Fun肆看

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