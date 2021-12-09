宋智孝扮高冷美魔女 最怕「不良智孝」入魂傷害對手演員
八大綜合台強檔韓劇準10來襲，目前由徐仁國、朴寶英主演的《滅亡來到我門前》熱播中，接檔將由宋智孝演出的《來魔女食堂吧》15日首播登場！宋智孝首次扮演「魔女」角色，她坦言：「不僅是角色沒挑戰過，就連角色設定要留長指甲，也是我沒有嘗試過的。」宋智孝表示「魔女」一角吸引她最大的魅力是「能直接了當說出心中想法」，最令她不安則是要與對手演員南志鉉有肢體接觸！
娛樂中心／綜合報導
2021-12-09 00:00:00
八大綜合台最新韓劇《來魔女食堂吧》15日起、每週一至週五晚間10點全台首播，該劇改編自同名奇幻小說，劇情講述魔女宋智孝經營的「魔女食堂」，是一間能夠完成願望的深夜食堂，不僅提供客製化的美味餐點，還可實現人們心中的願望，不過想要實現願望，需付出對等的代價，因此被喻為「暗黑版」《德魯納酒店》。劇中宋智孝化身高冷美魔女，妝容、服裝令人眼睛為之一亮，由於她常在實境節目《Running man》中使出過人力氣，而有「不良智孝」稱號，在《來魔女食堂吧》拍戲空檔，她以魔女裝扮也不經意顯露出「暴力」的一面，引起大批網友熱議。
例如有一次劇組開玩笑形容宋智孝身上的黑白色服裝和地板花色一樣，「原來這就是魔女的魔法，躺在地板就能偽裝！」聽到這番話，宋智孝忍不住氣回：「怎麼可以說是地板！過來和我打一架。」另外還有一幕她要用兩根手指頭掐著南志鉉下巴，並把對方推出去的畫面，她會先確認自己的力道沒問題才拍攝，宋智孝開玩笑說：「因為我很怕我力氣太大沒拿捏好，如果真的出力的話會出事，南志鉉可能就真的會被我推回家了！」（編輯：楊穎軒）